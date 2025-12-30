नववर्ष पर सजे हिमाचल के शक्तिपीठ, मंदिरों में 24 घंटे दर्शन; लगा रहा श्रद्धालुओं का तांता

श्रीनयना देवी मंदिर में नववर्ष मेले के संचालन के लिए दियोतसिद्ध में दर्शन के लिए बाबा बालकनाथ की पवित्र गुफा 24 घंटे खुली रहेगी। श्रद्धालुओं के लिए मंदिर परिसर में भोजन, चाय-पान, ठहरने और पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। भीड़ के लिए अतिरिक्त पार्किंग स्थलों का प्रबंध है।



