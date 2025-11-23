दुबई तेजस क्रैश: 19 साल की उम्र में वायुसेना में चयनित हो गए थे नमांश, युवावस्था में ही देश के लिए बलिदान हो गए विंग कमांडर

जागरण टीम, धर्मशाला। दुबई एयर शो के दौरान तेजस विमान हादसे में बलिदान हुए हिमाचल निवासी विंग कमांडर का रविवार को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। देश ने जांबाज पायलट खो दिया, वहीं माता-पिता ने जवान बेटा।

नमांश स्याल इस साल अप्रैल में बेटी के साथ घर आए थे। वह 19 वर्ष की आयु में ही एयरफोर्स में भर्ती हुए थे। 35 साल की उम्र में वह देश के लिए बलिदान हो गए। उनकी शिक्षा सैनिक स्कूल सुजानपुर से हुई थी। वहां भी बेहतरीन कैडेट रहे। यहीं से शिक्षा लेकर वह 19 साल की उम्र में वायुसेना में भर्ती हो गए थे। पत्नी ने सेल्यूट कर दी अंतिम विदाई वहीं, एयरफोर्स अफसर पत्नी अफशां ने हौसला नहीं टूटने दिया। अफसर पत्नी ने बेटी का हाथ थामे हुए वायु सेना की वर्दी में सेल्यूट कर विंग कमांडर पति को अंतिम विदाई दी। विंग कमांडर नमांश की पत्नी अफशां भी भारतीय वायुसेना में पायलट हैं। इनकी सात साल की बेटी है।

पिता भी रहे वायुसेना में अधिकारी 35 वर्षीय विंग कमांडर नमांश स्याल जिला कांगड़ा के नगरोटा बगवां उपमंडल के तहत पटियालकड़ गांव के रहने वाले थे। पिता जगन्नाथ भी भारतीय वायुसेना से रिटायर हुए हैं। इसके बाद वह सरकारी स्कूल में प्रधानाचार्य रहे।