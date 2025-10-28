Language
    धर्मशाला में स्कूल बस दीवार से टकराई, 19 बच्चे और चालक-परिचालक थे सवार; स्टार्ट होते ही पकड़ ली स्पीड

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 12:04 PM (IST)

    धर्मशाला में एक स्कूल बस दीवार से टकरा गई। बस में 19 बच्चे, चालक और परिचालक सवार थे। बताया जा रहा है कि बस स्टार्ट होते ही अनियंत्रित हो गई और दीवार से टकरा गई। घटना के बाद बच्चों में अफरा-तफरी मच गई, लेकिन गनीमत रही कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई।

    धर्मशाला के फतेहपुर में एक स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। प्रतीकात्मक

    जागरण संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में एक स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। स्टार्ट होते ही स्कूल बस ने एकदम से गति पकड़ ली और नाली के साथ दीवार में टकरा गई। घटना के समय 19 बच्चों के साथ-साथ चालक व सहायक सवार थे। 

    हादसे में तीन बच्चों समेत सहायक घायल हुआ है। हादसे के बाद बच्चाें के परिवार के सदस्य दौड़ते हुए अस्पताल पहुंचे व अफरा तफरी का माहौल बन गया। क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला में प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को घर भेज दिया है। 

    फतेहपुर के निजी स्कूल से अटैच है बस

    बस फतेहपुर के निजी स्कूल के साथ अटैच है। अब बस की तकनीकी खामियों की भी जांच होगी। हादसा फतेहपुर में दोपहर को हुआ।

    फतेहपुर चौक पर तैनात पुलिस कर्मी ने किया टीम को सूचित

    फतेहपुर चौक पर तैनात यातायात पुलिस कर्मी ने इस बारे में यातायात टीम को सूचना दी। मौके पर पहुंची टीम ने स्थिति संभालने के बाद इस बाबत पुलिस थाना धर्मशाला को सूचित किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बीर बहादुर ने बताया कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

    रानीताल में गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त, तीन जख्मी

    कांगड़ा-देहरा मार्ग पर रानीताल नाग मंदिर के पास सोमवार को एक कार अनियंत्रित होकर रेलिंग से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार पीछे से आ रही दूसरी गाड़ी पर जा गिरी। दोनों गाड़ियों के मालिकों में समझौता हो गया है। दूसरी गाड़ी लुधियाना की बताई जा रही है। हादसे में कार में सवार महिला और दो बच्चे घायल हुए हैं और उन्हें डाक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कालेज एवं अस्पताल टांडा में भर्ती करवाया है।


