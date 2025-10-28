धर्मशाला में स्कूल बस दीवार से टकराई, 19 बच्चे और चालक-परिचालक थे सवार; स्टार्ट होते ही पकड़ ली स्पीड

जागरण संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में एक स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। स्टार्ट होते ही स्कूल बस ने एकदम से गति पकड़ ली और नाली के साथ दीवार में टकरा गई। घटना के समय 19 बच्चों के साथ-साथ चालक व सहायक सवार थे।



हादसे में तीन बच्चों समेत सहायक घायल हुआ है। हादसे के बाद बच्चाें के परिवार के सदस्य दौड़ते हुए अस्पताल पहुंचे व अफरा तफरी का माहौल बन गया। क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला में प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को घर भेज दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें