हिमाचल: दीवाली के बाद दिल्ली व चंडीगढ़ जाने वाले यात्रियों को नहीं मिली समय पर बसें, घंटों करना पड़ा इंतजार

जागरण टीम, धर्मशाला/बैजनाथ/पालमपुर। अपनों के साथ दीवाली मनाकर चंडीगढ़, दिल्ली व अन्य स्थानों पर लौटने वालों को बसें न मिलने के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ा। धर्मशाला के प्रधान डाकघर के पास दिन में 11.30 बजे चंडीगढ़ जाने के लिए बस के इंतजार में खड़े लोगों को दोपहर 12.30 बजे तक भी बस नहीं मिल पाई। इसी तरह अंतरराज्यीय बस अड्डा में भी यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा।

बुकिंग काउंटर पर यात्री के पूछने पर जवाब मिला कि चंडीगढ़ के लिए अब दोपहर बाद 2.50 व तीन बजे के करीब बस जाएगी। इसके बाद कई यात्री निजी बसों में बैठकर कांगड़ा रवाना हुए।

यात्रियों को उम्मीद थी कि दीवाली के अगले दिन विशेष बसें न सही रूटीन की गाड़ियां सफर के लिए मिल जाएंगी, लेकिन उन्हें वे भी नहीं मिलीं।



अन्य राज्यों से आने वाली बसों की संख्या भी न के बराबर रही। ऐसी स्थिति जिले के सभी बस अड्डों में रही। हालांकि परिवहन निगम के अधिकारियों ने पहले दिवाली के अगले दिन भी विशेष बसें चलाने का दावा किया था लेकिन ऐसा नहीं हो सका।