Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    हिमाचल: दीवाली के बाद दिल्ली व चंडीगढ़ जाने वाले यात्रियों को नहीं मिली समय पर बसें, घंटों करना पड़ा इंतजार

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 11:30 AM (IST)

    दीवाली के बाद हिमाचल प्रदेश से दिल्ली और चंडीगढ़ जाने वाले यात्रियों को बसों के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। बस स्टैंड पर भारी भीड़ और अफरा-तफरी का माहौल रहा। यात्रियों ने परिवहन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया और अतिरिक्त बसों की व्यवस्था करने की मांग की। विभाग ने जल्द ही समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    बैजनाथ बस अड्डे पर गाड़ी के इंतजार में खड़े यात्री। जागरण

    जागरण टीम, धर्मशाला/बैजनाथ/पालमपुर। अपनों के साथ दीवाली मनाकर चंडीगढ़, दिल्ली व अन्य स्थानों पर लौटने वालों को बसें न मिलने के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ा। धर्मशाला के प्रधान डाकघर के पास दिन में 11.30 बजे चंडीगढ़ जाने के लिए बस के इंतजार में खड़े लोगों को दोपहर 12.30 बजे तक भी बस नहीं मिल पाई। इसी तरह अंतरराज्यीय बस अड्डा में भी यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बुकिंग काउंटर पर यात्री के पूछने पर जवाब मिला कि चंडीगढ़ के लिए अब दोपहर बाद 2.50 व तीन बजे के करीब बस जाएगी। इसके बाद कई यात्री निजी बसों में बैठकर कांगड़ा रवाना हुए।

    यात्रियों को उम्मीद थी कि दीवाली के अगले दिन विशेष बसें न सही रूटीन की गाड़ियां सफर के लिए मिल जाएंगी, लेकिन उन्हें वे भी नहीं मिलीं। 

    अन्य राज्यों से आने वाली बसों की संख्या भी न के बराबर रही। ऐसी स्थिति जिले के सभी बस अड्डों में रही। हालांकि परिवहन निगम के अधिकारियों ने पहले दिवाली के अगले दिन भी विशेष बसें चलाने का दावा किया था लेकिन ऐसा नहीं हो सका।

    क्या कहते हैं यात्री

    • लंबे रूट की बसों के न आने से परेशानियों का सामना करना पड़ा। परिवहन निगम के अधिकारियों को चाहिए था कि रूटीन की बसों को तो भेजते। हिमाचल परिवहन निगम के दावे खोखले साबित हुए। 
      -प्रताप।
    • कई लोग दिल्ली, चंडीगढ़ और अन्य शहरों में नौकरी करते हैं और दीवाली मनाने घर पहुंचे थे। मंगलवार को लोगों ने लौटना था लेकिन लेकिन बसों के न जाने से उन्हें काफी परेशानी हुई। 
      -यशपाल। 

    अतिरिक्त बसें चलाई जानी चाहिएं

    दीवाली के अगले दिन रूटीन की सभी बसों को भेजा जाना चाहिए था। यदि आवश्यकता पड़े तो इसके बाद अतिरिक्त बसें चलाई जानी चाहिए। यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए।
    -प्यार सिंह ठाकुर, प्रदेशाध्यक्ष परिवहन मजदूर संघ। 

    और बसों का इंतजाम किया जाएगा

    दीवाली पर अन्य राज्यों से आए यात्री डिपो की बसों से वापस जा रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो और बसों से भेजने का इंतजाम किया जाएगा। अभी तक इस संबंध में किसी प्रकार की डिमांड नहीं आई है।
    -शशांक धीमान, क्षेत्रीय प्रबंधक बैजनाथ डिपो। 

    यात्रियों की डिमांड पर भेजेंगे बसें

    परिवहन निगम की ओर से चंडीगढ़-दिल्ली के लिए रूटीन की बसों को भेजा है। हालांकि अतिरिक्त बसों के लिए कोई डिमांड नहीं की गई है। यदि यात्री डिमांड करेंगे तो अतिरिक्त गाड़ियां भेजी जाएंगी।
    -पंकज चड्ढा, मंडलीय प्रबंधक धर्मशाला।

    भैयादूज के बाद विशेष बसें चलेंगी

    यात्रियों की मांग पर विशेष बसें चलाई जाएंगी। भैयादूज के बाद यात्रियों के लौटने की संभावना है। ऐसे में विशेष बसों का संचालन किया जाएगा। रूटीन की सभी बसें चलाई गईं।
    -नीतेश शर्मा, क्षेत्रीय प्रबंधक, पालमपुर डिपो।

    यह भी पढ़ें: हिमाचल: दीवाली पर पटाखों के शोर ने बढ़ाया ध्वनि प्रदूषण, इन शहरों में खतरे के निशान से ऊपर दर्ज, AQI भी बिगड़ा 