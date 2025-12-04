हिमाचल विधानसभा परिसर में 'हिमाचल फॉर सेल' के बैनर लेकर भाजपा विधायकों का प्रदर्शन

जागरण टीम, धर्मशाला। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ठाकुर के नेतृत्व में विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया। अपोजीशन लाउंज से विधानसभा गेट तक धारा 118 में खेल के विरोध में प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और इस दौरान तख्तियां भी लहराईं।



भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने झूठ के मास्टर हैं, सरकारी डिजास्टर है। जश्न मनाना बंद करो, राहत का प्रबंध करो, धारा 118 का खेल है, हिमाचल फॉर सेल है के नारे लगाए।