    Himachal News: धर्मशाला में प्रताड़ना से अवसाद में गई कॉलेज छात्रा ने DMC में तोड़ दिया दम, पुलिस ने दर्ज की FIR

    By Prince Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 09:55 AM (IST)

    धर्मशाला के राजकीय महाविद्यालय की एक छात्रा की प्रताड़ना से अवसाद में जाने के बाद डीएमसी लुधियाना में मौत हो गई। परिजनों ने जातिगत टिप्पणियों और एक प्

    Hero Image

    धर्मशाला में प्रताड़ना से अवसाद में गई कॉलेज छात्रा ने DMC में तोड़ दिया दम (File Photo)


    जागरण संवाददाता, धर्मशाला। राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला में प्रताड़ना से अवसाद में गई छात्रा ने डीएमसी लुधियाना में दम तोड़ दिया है। पुलिस ने एफआइआर दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि छात्रा को सहयोगियों ने जाति को लेकर चिढ़ाया था। छात्रा बीए प्रथम वर्ष में फेल हो गई थी।

    

    सहयोगियों की प्रताड़ना से छात्रा मनोरोगी की तरह घर में व्यवहार करने लगी थी। छात्रा के पिता ने इस संबंध में कालेज प्रशासन को अगवत करवाया था और उन्हें कार्रवाई का आश्वासन मिला था। इस संबंध में इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हो रहे वीडियो में धर्मशाला कालेज के एक प्रोफेसर का जिक्र भी आ रहा है।

    छात्रा ने परिजनों ने की थी शिकायत

    छात्रा ने प्रोफेसर पर शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में 20 दिसंबर को छात्रा के स्वजन ने शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में की थी। पुलिस ने मामले की पड़ताल करते हुए छात्रा के बयान लेने चाहे तो वह बयान देने की हालत में नहीं थी। कालेज प्रशासन व छात्रा के पिता के बयान भी कलमबंद किए थे।

    छात्रा के पिता के दर्ज किए गए बयान

    छात्रा के पिता के कहने पर ही पुलिस ने शिकायत को बंद कर दिया था। छात्रा की बिगड़ी हालत को देखते हुए उसे डीएमसी लुधियाना में उपचार के लिए भर्ती किया था और 26 दिसंबर को उसकी मौत हो गई थी। मौत से पहले छात्रा के बयान का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। इस पर फिर से पुलिस ने पड़ताल की है और छात्रा के पिता के फिर से बयान लिए हैं। साथ ही एफआइआर दर्ज कर ली है।

    पुलिस के पास सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायत आई थी। पड़ताल के बाद छात्रा के पिता के कहने पर मामला बंद कर दिया था। छात्रा की मौत के बाद अब वीडियो प्रसारित हो रहा है। पुलिस जांच अधिकारी को छात्रा के घर भेजा था। अब एफआइआर दर्ज कर ली है। यह पड़ताल की जा रही है कि वीडियो में लगाए गए आरोप सही हैं या नहीं। इस मामले में कालेज, प्रोफेसर व छात्राओं की क्या भूमिका रही है, इसकी भी पड़ताल होगी। -अशोक रत्न, पुलिस अधीक्षक कांगड़ा।

     