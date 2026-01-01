Himachal News: नववर्ष पर शक्तिपीठों में भक्तों का सैलाब, ज्वालामुखी, बज्रेश्वरी और चामुंडा मंदिर में उमड़ी भारी भीड़
नववर्ष पर कांगड़ा जिले के तीनों शक्तिधामों ज्वालामुखी, बज्रेश्वरी और चामुंडा में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने परिवार सहित मां के जयकारे ल ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, धर्मशाला। नववर्ष पर कांगड़ा जिले के तीनों शक्तिधामों में नववर्ष पर वीरवार को मां के जयकारे गूंजे। ज्वालामुखी में 5 बजे, श्री बज्रेश्वरी देवी मंदिर कांगड़ा 5:30 बजे जबकि श्री चामुंडा मंदिर के कपाट सुबह छह बजे खुले।
नववर्ष पर तीनों शक्तिधामों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। नववर्ष की शुरूआत श्रद्धालुओं ने परिवार सहित माथा टेककर की है। श्री चामुंडा नंदिकेश्वर धाम मंदिर के कपाट नववर्ष पर वीरवार सुबह छह बजे खुलें। सुबह 8 से 8:40 बजे तक आरती हुई। सुरक्षा व्यवस्था के लिए 10 अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी तैनात हैं।
नववर्ष पर ज्वालामुखी मंदिर के कपाट वीरवार सुबह पांच बजे खुले। मंदिर और आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। नववर्ष, 2026 के लिए मां ज्वालामुखी का दरबार सजाया गया है। नववर्ष पर श्री बज्रेश्वरी देवी मंदिर कांगड़ा के कपाट सुबह 5:30 बजे श्रद्धालुओं के लिए खुले।
सुरक्षा के लिए 25 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। मंदिर में सुबह ही श्रद्धालु जुटने शुरू हो गये थे। जिला कांगड़ा के तीनाें शक्तिपीठों में वीरवार सांय तक काफी श्रद्धालुओं की पहुंचने की उम्मीद है।
