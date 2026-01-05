Language
    धर्मशाला में ABVP का जोरदार प्रदर्शन, कॉलेज छात्रा की मौत पर न्याय की मांग; DC ऑफिस का घेराव

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 02:27 PM (IST)

    अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने धर्मशाला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने एक कॉलेज छात्रा की मौत के मामले में न्याय ...और पढ़ें

    विद्यार्थी परिषद ने किया प्रदर्शन, नारेबाजी, मांगा न्याय (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, धर्मशाला। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सोमवार को उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। परिषद कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए नारेबाजी की और कालेज छात्रा मौत मामले में छात्रा को न्याय दिलाने की मांग की

    उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग जांच की गति तेज रखे और इस मामले में जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रदेश मंत्री नैंसी अटल सहित अन्य पदाधिकारियों ने प्रशासन से जल्द न्याय की मांग की है।