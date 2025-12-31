Himachal Weather: पांगी घाटी में अचानक हिमपात, तापमान 8 डिग्री तक लुढ़का; जानें हिमाचल में कैसा रहेगा मौसम

संवाद सहयोगी, पांगी। पांगी घाटी में मंगलवार को मौसम ने अचानक करवट बदल ली। दिन की शुरुआत सामान्य रही, लेकिन दोपहर बाद आसमान में बादल छा गए और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात शुरू हो गया। निचले इलाकों में दिनभर बादल छाए रहे और बर्फीली ठंडी हवाएं चलती रहीं। पांगी का न्यूनतम तापमान माइनस सात से आठ डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। पांगी की हुडान, सुराल, सैचू, कुमार पंचायतों सहित ऊपरी क्षेत्रों में पांच से छह इंच तक हिमपात हुआ है।

वहीं, इससे भी ऊंची पहाड़ियों पर 12 से 15 इंच तक ताजा हिमपात होने का अनुमान लगाया जा रहा है। मौसम में आए इस बदलाव के कारण निचले इलाकों में भले ही हिमपात नहीं हुआ, लेकिन दिनभर बादल छाए रहने और ठंडी हवाओं के चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। शाम तक निचले क्षेत्रों में हिमपात शुरू नहीं हुआ था।

स्थानीय किसान और बागवान इस हिमपात को लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बागवानों को उम्मीद थी कि इस बार एक से दो फीट तक हिमपात होगा, जिससे सेब सहित अन्य फसलों को पर्याप्त नमी मिल सके। हालांकि, जिस तरह से अब तक हिमपात हुआ है, उससे उनकी उम्मीदें पूरी होती नजर नहीं आ रही हैं। पर्याप्त हिमपात न होने की स्थिति में आने वाले समय में कृषि और बागवानी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है, जिससे किसान और बागवान चिंतित हैं।