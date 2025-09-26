चंबा के भलेई माता मंदिर में नवरात्र के पांचवें दिन भक्तों की भारी भीड़, श्रद्धालुओं ने लिया मां का आशीर्वाद

हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के प्रसिद्ध भलेई माता मंदिर में नवरात्रे के पांचवें दिन भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। हिमाचल पंजाब और जम्मू से श्रद्धालु माता के दर्शनों के लिए पहुंचे। मंदिर में कन्या पूजन किया गया और दुर्गा सप्तशती का पाठ हुआ। भक्तों ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया।

संवाद सहयोगी, डलहौजी। जिला के सुप्रसिद्ध मंदिरों में शुमार स्वयं भू प्रकट मां भद्रकाली भलेई के दरबार में पांचवें शारदीय नवरात्रे पर शुक्रवार को भी बड़ी संख्या में भक्तों ने शीश नवाकर मां भगवती का आर्शीवाद ग्रहण किया। मंदिर में सुबह से ही भक्तों के आने का क्रम शुरू हो गया था ओर यह सिलसिला देर शाम तक जारी रहा। भक्तों ने माता के जयकारे लगाते हुए कतारों में खड़े रहकर अपनी बारी आने पर मंदिर में मां के दर्शन किए।

शुक्रवार को भी हिमाचल के विभिन्न जिलों सहित पंजाब व जम्मू से बड़ी संख्या में भक्त मां भलेई के दर्शनों के लिए पहुंचे थे। भक्तों की आमद से भलेई क्षेत्र में भक्तों की खूब रौनक रही। मां भलेई के मंदिर में दिनभर माता के जयकारें गूंजते रहे।

समिति अध्यक्ष कमल ठाकुर व उनकी पत्नी मीना ठाकुर द्वारा सुबह के समय मंदिर में कन्या पूजन भी किया गया। वहीं भक्तों ने मंदिर में चल रहे दुर्गा सप्तशती के पाठ का भी श्रवण किया। दुर्गासप्तशी का पाठ अष्टमी के दिन संपूर्ण होगा।