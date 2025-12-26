जम्मू से चंबा तक ड्रग्स का खेल बेनकाब, 5.128 किलो चरस सहित एक व्यक्ति गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, चंबा। चंबा पुलिस ने क्रिसमस की संध्या पर नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नड्डल-खैरी संपर्क मार्ग पर 5.128 किलो चरस बरामद की है। इस मामले में पुलिस ने जम्मू-कश्मीर निवासी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान साठ वर्षीय बिशन दास पुत्र बर्फी, निवासी गांव सांधी, डाकघर टप्पर, तहसील बनी, जिला कठुआ, जम्मू-कश्मीर के रूप में हुई है। थाना खैरी की टीम गश्त पर थी।

इस दौरान मर्नान चौक के समीप नड्डल-खैरी मार्ग पर आरोपित व्यक्ति को शक के आधार पर रोका गया। पूछताछ के दौरान आरोपित संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। इसके बाद नियमानुसार उसकी तलाशी ली गई, जिसमें उसके पास से 5.128 किलो चरस बरामद हुई। पुलिस ने मौके पर ही चरस को कब्जे में लेकर आरोपित को हिरासत में ले लिया। पुलिस द्वारा आरोपित के खिलाफ थाना खैरी में मादक पदार्थ निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आरोपित चरस की इतनी बड़ी खेप कहां से लेकर आया था और इसे कहां पहुंचाया जाना था। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इस तस्करी में अन्य कोई व्यक्ति शामिल है या नहीं।