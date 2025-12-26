Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जम्मू से चंबा तक ड्रग्स का खेल बेनकाब, 5.128 किलो चरस सहित एक व्यक्ति गिरफ्तार

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 08:32 AM (IST)

    चंबा पुलिस ने नड्डल-खैरी मार्ग पर 5.128 किलो चरस के साथ जम्मू-कश्मीर के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान बिशन दास के रूप में हुई है। पुल ...और पढ़ें

    Hero Image

    चंबा में 5.128 किलो चरस सहित जम्मू-कश्मीर का व्यक्ति गिरफ्तार (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, चंबा। चंबा पुलिस ने क्रिसमस की संध्या पर नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नड्डल-खैरी संपर्क मार्ग पर 5.128 किलो चरस बरामद की है।

    इस मामले में पुलिस ने जम्मू-कश्मीर निवासी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान साठ वर्षीय बिशन दास पुत्र बर्फी, निवासी गांव सांधी, डाकघर टप्पर, तहसील बनी, जिला कठुआ, जम्मू-कश्मीर के रूप में हुई है। थाना खैरी की टीम गश्त पर थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस दौरान मर्नान चौक के समीप नड्डल-खैरी मार्ग पर आरोपित व्यक्ति को शक के आधार पर रोका गया। पूछताछ के दौरान आरोपित संतोषजनक जवाब नहीं दे सका।

    इसके बाद नियमानुसार उसकी तलाशी ली गई, जिसमें उसके पास से 5.128 किलो चरस बरामद हुई।

    पुलिस ने मौके पर ही चरस को कब्जे में लेकर आरोपित को हिरासत में ले लिया। पुलिस द्वारा आरोपित के खिलाफ थाना खैरी में मादक पदार्थ निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।

    पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आरोपित चरस की इतनी बड़ी खेप कहां से लेकर आया था और इसे कहां पहुंचाया जाना था। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इस तस्करी में अन्य कोई व्यक्ति शामिल है या नहीं।

    पुलिस अधीक्षक विजय कुमार सकलानी ने कहा कि नशे के खिलाफ चंबा पुलिस का अभियान पूरी सख्ती के साथ जारी है। नड्डल-खैरी मार्ग पर की गई कार्रवाई इसी अभियान का हिस्सा है।

    नशीले पदार्थों की तस्करी में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। मामले की गहन जांच की जा रही है और यदि अन्य लोग भी इसमें शामिल पाए गए तो उनके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आम जनता से भी पुलिस को सहयोग देने की अपील है।