Himachal: चमेरा बांध में 9 दिन बाद मिला प्रशिक्षु डॉक्टर का शव, चंबा में हादसे के बाद रावी नदी में बह गई थी इशिका

Himachal Pradesh Chamba News चंबा-पठानकोट एनएच पर 21 सितंबर को हुई कार दुर्घटना में लापता प्रशिक्षु चिकित्सक इशिका का शव 9 दिन बाद चमेरा-एक जलाशय में मिला। इशिका शिमला जिले के हाटकोटी की रहने वाली थी और चंबा मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी। पोस्टमार्टम के बाद शव को हरिद्वार में अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया।

जागरण टीम, चंबा/जुब्बल। चंबा-पठानकोट एनएच पर परेल घार के समीप 21 सितंबर की रात को हुई कार दुर्घटना के बाद रावी में बही प्रशिक्षु चिकित्सक (इंटर्न) इशिका का शव नौ दिन बाद गत सोमवार देर शाम चमेरा-एक जलाशय में मिला। इशिका पुत्री विजय कुमार जिला शिमला के हाटकोटी की रहने वाली थी और मेडिकल कालेज चंबा में पढ़ाई कर रही थीं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पोस्टमार्टम के बाद चाचा व चचेरा भाई शव को हरिद्वार ले गए हैं। वहां पर ही उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। विजय कुमार लेक्चरर हैं और इशिका की मां भी अध्यापिका है। इशिका की एक बहन है जिसका नाम कनिका है। वह चंडीगढ में पढ़ाई कर रही है।

द्रड्डा के सेरू गांव के लोगों ने देखा शव गत देर शाम के समय द्रड्डा क्षेत्र के सेरू गांव के लोगों ने गांव के निचली तरफ चमेरा-एक जलाशय में शव देखा और पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस व चिकित्सकों की टीम घटनास्थल पर पहुंची। जलाशय से शव को निकालकर मेडिकल कालेज चंबा लाया गया। मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन को सौंप दिया गया। पुष्टि चंबा के पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने की है।

अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरी थी कार उल्लेखनीय है कि चंबा-पठानकोट एनएच पर 21 सितंबर तड़के परेल घार में कार अनियंत्रित होकर रावी में जा गिरी थी। हादसे में एक प्रशिक्ष चिकित्सक (इंटर्न) अखिलेश पुत्र राजकुमार की मौत हो गई थी। अखिलेश हमीरपुर जिला के बड़सर उपमंडल की ग्राम पंचायत जमली के गांव लफ्रांण का रहने वाला था।