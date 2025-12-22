हिमाचल: बीमार पति को छोड़कर चली गई महिला, व्यक्ति ने उसी रात तोड़ दिया दम; मां को ढूंढ रहे बेसहारा 2 बच्चे

संवाद सहयोगी, तीसा (चंबा)। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। एक महिला अपने बीमार पति को छोड़कर चली गई और उसी रात उसकी मौत हो गई। अब महिला 15 दिन से लापता है और दो बेसहारा बच्चे मां को ढूंढ रहे हैं।



जिला चंबा में मां की ममता पर बार-बार बट्टा लग रहा है। भजोत्रा पंचायत के मटवाड़ गांव में एक मां द्वारा चार बच्चों को बेसहारा छोड़े जाने के बाद अब चुराह के दलेला गांव में एक और मामला सामने आया है जिसमें दो मासूम बच्चों की आंखें अपनी मां को ढूंढ रही हैं। इन बच्चों की मां 15 दिन से लापता है।

पड़ोसी संभाल रहे बच्चों को पिता की मौत हो चुकी है, अब बच्चों को पड़ोसी संभाल रहे हैं, बच्चों की मां का कुछ अता-पता नहीं है। बेबस होकर पड़ोसी पुलिस की शरण में पहुंचे हैं और बच्चों की मां को ढूंढने की गुहार लगाई है।

15 दिन से लापता महिला रविवार को पुलिस थाना तीसा में डाकघर दियोला के तहत पड़ते दलेला गांव के खेमराज पुत्र सूरत राम ने शिकायत दी कि हितेश कुमारी पत्नी स्वर्गीय नेहरू लाल 15 दिन से लापता है। बीमार पति को छोड़कर चली गई महिला महिला के पांच व नौ वर्षीय दो बच्चे हैं, जिन्हें वह अपने पति के पास छोड़कर गई थी। जिस रात महिला वह घर से गई थी, उसी रात उसके पति की बीमारी के कारण मौत हो गई है, जिसके बाद से बच्चे बेसहारा हो गए हैं। पड़ोसी के यहां रह रहे हैं।

पहले भी घर से चली जाती थी महिला खेमराज ने कहा कि हितेश कुमारी पहले भी कई बार अपने बच्चों को छोड़कर मायके चली जाती थी और काफी दिन बाद लौटती थी, लेकिन इस बार मायके वालों को भी उसके बारे में कोई पता नहीं है। खेमराज ने कहा कि वह बच्चों को संभाल रहे हैं, मगर बच्चे अपनी मां को ढूंढ रहे हैं। उनकी पथराई आंखें बार-बार पूछ रही हैं कि उनकी मां कहां है, कब आएगी।

पांच वर्ष का मासूम पिता की मौत से भी अनजान पांच वर्ष का मासूम तो यह भी जानता कि उसके पिता अब कभी नहीं आएंगे। खेमराज ने पुलिस से गुहार लगाई है कि हितेश कुमारी को जल्द से जल्द ढूंढा जाए। उन्होंने कहा कि महिला को ढूंढने के लिए उन्होंने अपने स्तर पर खूब प्रयास किए मगर उसका कुछ पता नहीं चल पाया है।