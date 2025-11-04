Language
    हिमाचल: विधायक हंसराज के खिलाफ एक और महिला ने खोला मोर्चा, MLA को महंगा पड़ गया अपना एक बयान

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 01:13 PM (IST)

    चंबा से, हिमाचल प्रदेश के भाजपा विधायक हंसराज फिर विवादों में हैं। बद्दी की एक महिला ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर उनके खिलाफ मोर्चा खोला है। महिला ने विधायक द्वारा युवती के पहनावे और महंगे फोन पर उठाए सवालों पर आपत्ति जताई। उसने कहा कि मेहनत से कमाए पैसों से कुछ भी खरीदने का हक है। इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है।

    चुराह के विधायक के विरुद्ध बद्दी की महिला ने मोर्चा खोला है।

    जागरण संवाददाता, चंबा। हिमाचल प्रदेश में भाजपा विधायक हंसराज का विवाद नहीं थम रहा है। चुराह के विधायक डॉ. हंसराज के बयान ने अब नया विवाद खड़ा कर दिया है। बद्दी की एक महिला ने इंटरनेट मीडिया पर लाइव आकर विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 
    इससे पहले चुराह की एक मुस्लिम युवती ने विधायक पर कई संगीन आरोप लगाए हैं व उनसे खतरा भी बताया था।

    बद्दी की महिला ने विधायक द्वारा पीड़ित युवती के रहन-सहन, पहनावे और महंगे मोबाइल फोन को लेकर उठाए गए सवालों पर कड़ा एतराज जताया है। महिला ने अपने लाइव वीडियो में कहा कि मेहनत कर कमाने वाले लोग अगर ब्रांडेड कपड़े पहन लें या महंगा फोन रख लें तो इसमें गलत क्या है।

    उठाया सवाल, बद्दी में काम करने वालों को सस्ते कपड़े पहनने चाहिएं

    उन्होंने सवाल उठाया कि क्या बद्दी में काम करने वाले लोगों को सिर्फ सस्ते कपड़े पहनने चाहिएं और सस्ता फोन रखना चाहिए? मेहनत की कमाई से जो चाहे खरीदने का हक हर किसी को है।

    विधायक का बयान गरीब व मध्यमवर्गीय लोगों का अपमान

    महिला ने डॉ. हंसराज के बयान को गरीब और मध्यमवर्गीय लोगों का अपमान बताया है। उन्होंने कहा कि नेताओं को अपनी सोच बदलनी चाहिए और किसी के पहनावे या मोबाइल फोन से उसके चरित्र का आकलन नहीं करना चाहिए।

    इंटरनेट मीडिया पर छिड़ी तीखी बहस

    इस पूरे मामले को लेकर अब इंटरनेट मीडिया पर तीखी बहस छिड़ गई है। कई लोगों ने महिला के समर्थन में टिप्पणियां करते हुए कहा कि किसी की मेहनत की कमाई पर सवाल उठाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं, कुछ लोग विधायक के समर्थन में भी सामने आए हैं।

