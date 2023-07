Chamba Landslide: हिमाचल के चंबा में भारी वर्षा से जगह-जगह हुआ भूस्खलन, जिलेभर में 16 मार्ग बंद

डलहौजी के अधिशासी अभियंता संजीव महाजन ने कहा कि वर्षा के बाद विभिन्न स्थानों पर भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। मंगलवार को भी जिला मुख्यालय चंबा के साथ लगते चंबा-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर परेल के पास भूस्खलन हो गया था। सुबह के समय हुए भूस्खलन को मशीनरी लगा कर हटाया गया उसके बाद मार्ग पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो पाई।

हिमाचल के चंबा में भारी वर्षा से जगह-जगह हुआ भूस्खलन, जिलेभर में 16 मार्ग बंद

चंबा, संवाद सहयोगी। चंबा में इन दिनों मौसम के तेवर कड़े हैं। मूसलधार वर्षा से जगह-जगह भूस्खलन हो रहा है जिस कारण सड़कें बा​धित हो रही हैं। साथ ही बिजली व पानी की व्यवस्था भी ठप हो रही है। मंगलवार को भी वर्षा से हुए भूस्खलन के कारण चंबा में एनएच सहित कुल 48 सड़कें बंद हो गईं। मंगलवार शाम तक 32 सड़कों को बहाल कर दिया था जबकि 16 सड़कें अभी भी बंद हैं। सड़कें बंद होने के कारण वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वि​भिन्न मार्गों पर सड़कों के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। चंबा-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग परेल के पास भूस्खलन होने से बंद हो गया। मंगलवार सुबह दस बजे बाद एनएच बहाल हो पाया। उधर, चंबा-पुखरी-सुंडला मार्ग राठघार के समीप भूस्खलन होने से मंगलवार सुबह करीब नौ बजे तक मार्ग बंद रहा जिस कारण राजनगर, सिढ़कुंड, पुखरी, सुंडला, तेलका, भलेई, सूलणी तीसा, किहार व हिमगिरि की ओर सुबह के समय जाने वाली बसें भी नहीं जा पाई। सलूंणी-सुडंला मार्ग कैला मोड़ के पास भूस्खलन से दोपहर तक पूरी तरह से बंद रहा। जरूरी वस्तुओं की सप्लाई में हुई देरी मार्ग बंद होने से दूध, अंडे, सब्जियों सहित अन्य रोजमर्रा की वस्तुओं की सप्लाई भी समय पर नहीं हो पाई। विभाग ने बंद पड़े मार्गों को मशीनरी लगाकर खोलने का कार्य दिनभर चलाए रखे लेकिन शाम तक 32 मार्ग ही वाहनों की आवाजाही के लिए खुल पाए हैं। डलहौजी के अधिशासी अभियंता संजीव महाजन ने कहा कि वर्षा के बाद विभिन्न स्थानों पर भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। मंगलवार को भी जिला मुख्यालय चंबा के साथ लगते चंबा-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर परेल के पास भूस्खलन हो गया था। सुबह के समय हुए भूस्खलन को मशीनरी लगा कर हटाया गया, उसके बाद मार्ग पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो पाई। चंबा में अधिशासी अभियंता दिवाकर पठानिया ने कहा कि भूस्खलन के कारण चंबा में 49 मार्ग बंद हुए थे जिनमें से 32 को यातायात के लिए बहाल कर दिया है। जबकि अन्य को बहाल करने का कार्य जारी है।

