    चंबा में चामुंडा मंदिर परिसर में मुस्लिम युवकों ने हिंदू लड़कों को पीटा, पुलिस चौकी के बाहर लोगों का उग्र प्रदर्शन

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 10:28 PM (IST)

    चंबा के चामुंडा माता मंदिर परिसर में मुस्लिम युवकों द्वारा हिंदू युवकों की पिटाई के बाद तनाव फैल गया। आक्रोशित लोगों ने सिटी पुलिस चौकी के बाहर प्रदर्शन किया और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए अतिरिक्त जवानों को तैनात किया है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। मामले की जांच जारी है।

    चंबा शहर के ऐतिहासिक चामुंडा माता मंदिर परिसर में बुधवार रात कुछ मुस्लिम युवकों ने दो हिंदू युवकों की पिटाई कर दी (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, चंबा। चंबा शहर के ऐतिहासिक चामुंडा माता मंदिर परिसर में बुधवार रात कुछ मुस्लिम युवकों ने दो हिंदू युवकों की पिटाई कर दी, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। गुस्साए लोगों ने सिटी पुलिस चौकी के बाहर हंगामा और चक्काजाम कर दिया।

    स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने क्यूआरटी (क्विक रिस्पांस टीम) को मौके पर तैनात कर दिया है।बुधवार शाम मुस्लिम समुदाय के कई युवक चामुंडा माता मंदिर पहुंचे। वहां पहले से बैठे हिंदू युवकों के साथ उनकी कहासुनी हो गई।

    विवाद इतना बढ़ा कि उन्होंने दो हिंदू युवकों की बेरहमी से पिटाई कर दी। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से मेडिकल कालेज एवं अस्पताल चंबा में दाखिल करवाना पड़ा। लोगों का कहना है कि मुस्लिम युवक हथियारों से लैस होकर मंदिर परिसर में पहुंचे थे।

    उन्होंने देवी-देवताओं के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग किया और वहां मौजूद लोगों को डराने-धमकाने लगे। शोर-शराबा सुनकर आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए। इस बीच स्थानीय युवाओं ने एक युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि बाकी आरोपित फरार हो गए।घटना की सूचना मिलते ही हिंदू संगठनों और स्थानीय युवाओं में आक्रोश बढ़ गया।

    बड़ी संख्या में लोग सिटी पुलिस चौकी चंबा के बाहर एकत्रित होकर नारेबाजी करने लगे। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन आरोपियों पर कार्रवाई करने में ढिलाई बरत रहा है।

    प्रदर्शनकारियों ने सिटी चौकी के बाहर चक्काजाम कर दिया और पुलिस के खिलाफ नारे लगाए, जिससे हालात और तनावपूर्ण हो गए। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभालने की कोशिश की और लोगों को शांत करने का प्रयास किया।

    समाचार लिखे जाने तक प्रदर्शन जारी था। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए अतिरिक्त जवानों को तैनात कर दिया है। पुलिस के अनुसार, मामले की जांच जारी है और फरार युवकों की तलाश में पुलिस टीमों को भेजा गया है।

    प्रशासन ने लोगों से शांति और संयम बनाए रखने की अपील की है ताकि शहर में अमन-चैन कायम रहे।मौके पर पहुंचे चंबा के पुलिस अधीक्षक विजय कुमार सकलानी और क्यूआरटी के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं।