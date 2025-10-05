Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Chamba News: चंबा में पासपोर्ट कार्यालय खोलने की मांग, विधायक ने सदन में उठाई मांग

    By Suresh Thakur Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 04:47 AM (IST)

    चंबा के युवा पासपोर्ट कार्यालय खुलवाने की मांग कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पासपोर्ट बनवाने के लिए कांगड़ा जैसे जिलों में जाना पड़ता है। वरिष्ठ नागरिकों का कहना है कि पहले यहां कार्यालय था जो बंद हो गया। विधायक नीरज नैयर ने इस मुद्दे को उठाया है और चीफ पोस्टमास्टर जनरल को पत्र लिखा है। चंबा में शिविर लगाकर पासपोर्ट बनाने की सुविधा भी दी गई है।

    prefferd source google
    Hero Image
    चंबा में पासपोर्ट कार्यालय खोलने की मांग। सांकेतिक तस्वीर

    संवाद सहयोगी, चंबा। चंबा के युवा पासपोर्ट कार्यालय खोलने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि चंबा में पासपोर्ट कार्यालय न होने के कारण उन्हें पासपोर्ट बनवाने के लिए कांगड़ा या अन्य जिलों में जाना पड़ता है।

    इस यात्रा में न केवल उनका समय बर्बाद होता है, बल्कि आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। वरिष्ठ नागरिकों का कहना है कि चंबा में एक समय पासपोर्ट कार्यालय था, जिसे किसी कारणवश बंद कर दिया गया।

    इसके बाद से ही स्थानीय लोगों द्वारा कार्यालय खोलने की मांग उठाई जा रही है। कांगड़ा में दो पासपोर्ट कार्यालय हैं, लेकिन आकांक्षी जिला चंबा में कार्यालय का न होना चिंताजनक है।

    चंबा क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है, इसलिए यहां पासपोर्ट कार्यालय की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण है।

    इससे स्थानीय लोगों को पासपोर्ट बनवाने में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस बारे में सदर विधायक नीरज नैयर ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे को सदन में प्रमुखता से उठाया है और मुख्यालय स्थित प्रधान डाकघर में पासपोर्ट कार्यालय खोलने के लिए चीफ पोस्टमास्टर जनरल को पत्र लिखा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हाल ही में चंबा में तीन दिनों के लिए विशेष शिविर आयोजित कर पासपोर्ट बनाने की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है।

    आगे भी मोबाइल वैन के माध्यम से चंबा में पासपोर्ट बनाने की सुविधा प्रदान की जाएगी। पासपोर्ट कार्यालय खुलने पर स्थानीय लोगों को अपनी आवश्यकताओं के लिए अपने जिले में ही सुविधाएं मिलेंगी।