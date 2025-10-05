Chamba News: चंबा में पासपोर्ट कार्यालय खोलने की मांग, विधायक ने सदन में उठाई मांग

संवाद सहयोगी, चंबा। चंबा के युवा पासपोर्ट कार्यालय खोलने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि चंबा में पासपोर्ट कार्यालय न होने के कारण उन्हें पासपोर्ट बनवाने के लिए कांगड़ा या अन्य जिलों में जाना पड़ता है।

इस यात्रा में न केवल उनका समय बर्बाद होता है, बल्कि आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। वरिष्ठ नागरिकों का कहना है कि चंबा में एक समय पासपोर्ट कार्यालय था, जिसे किसी कारणवश बंद कर दिया गया।

इसके बाद से ही स्थानीय लोगों द्वारा कार्यालय खोलने की मांग उठाई जा रही है। कांगड़ा में दो पासपोर्ट कार्यालय हैं, लेकिन आकांक्षी जिला चंबा में कार्यालय का न होना चिंताजनक है।

चंबा क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है, इसलिए यहां पासपोर्ट कार्यालय की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण है।