Chamba News: चंबा में पासपोर्ट कार्यालय खोलने की मांग, विधायक ने सदन में उठाई मांग
चंबा के युवा पासपोर्ट कार्यालय खुलवाने की मांग कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पासपोर्ट बनवाने के लिए कांगड़ा जैसे जिलों में जाना पड़ता है। वरिष्ठ नागरिकों का कहना है कि पहले यहां कार्यालय था जो बंद हो गया। विधायक नीरज नैयर ने इस मुद्दे को उठाया है और चीफ पोस्टमास्टर जनरल को पत्र लिखा है। चंबा में शिविर लगाकर पासपोर्ट बनाने की सुविधा भी दी गई है।
संवाद सहयोगी, चंबा। चंबा के युवा पासपोर्ट कार्यालय खोलने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि चंबा में पासपोर्ट कार्यालय न होने के कारण उन्हें पासपोर्ट बनवाने के लिए कांगड़ा या अन्य जिलों में जाना पड़ता है।
इस यात्रा में न केवल उनका समय बर्बाद होता है, बल्कि आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। वरिष्ठ नागरिकों का कहना है कि चंबा में एक समय पासपोर्ट कार्यालय था, जिसे किसी कारणवश बंद कर दिया गया।
इसके बाद से ही स्थानीय लोगों द्वारा कार्यालय खोलने की मांग उठाई जा रही है।
