चंबा में चिट्टा तस्कर गिरफ्तार, पुलिस ने 19 ग्राम नशे के साथ किया अरेस्ट
चंबा पुलिस ने भरमौर-पठानकोट राजमार्ग पर सरु-डुल्ला मार्ग के पास एक युवक को 19.52 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया। अमृतसर निवासी अनमोल दीप सिंह को पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान संदिग्ध पाए जाने पर तलाशी ली जिसके बाद चिट्टा बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है।
संवाद सहयोगी,चंबा। भरमौर-पठानकोट हाईवे पर सरु-डुल्ला मार्ग पर जीरो प्वाइंट के समीप पुलिस ने अमृतसर निवासी अनमोल दीप सिंह को 19.52 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है।
जानकारी के अनुसार सदर थाना पुलिस की टीम ने भरमौर-पठानकोट हाईवे पर नाका लगाया और वाहनों की तलाशी ली। इस दौरान बनीखेत सरु की ओर से आया अनमोल दीप (24) निवासी खतराएं कलां, अमृतसर, पंजाब पुलिस टीम को देखकर घबरा गया।
पुलिस ने शक के आधार पर उसे रोका और तलाशी ली। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से पुलिस ने 19.52 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक चंबा अभिषेक यादव ने बताया कि चिट्टे के साथ पुलिस ने व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है।
