चंबा में चिट्टा तस्कर गिरफ्तार, पुलिस ने 19 ग्राम नशे के साथ किया अरेस्ट

संवाद सहयोगी,चंबा। भरमौर-पठानकोट हाईवे पर सरु-डुल्ला मार्ग पर जीरो प्वाइंट के समीप पुलिस ने अमृतसर निवासी अनमोल दीप सिंह को 19.52 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है।

जानकारी के अनुसार सदर थाना पुलिस की टीम ने भरमौर-पठानकोट हाईवे पर नाका लगाया और वाहनों की तलाशी ली। इस दौरान बनीखेत सरु की ओर से आया अनमोल दीप (24) निवासी खतराएं कलां, अमृतसर, पंजाब पुलिस टीम को देखकर घबरा गया।