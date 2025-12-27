चंबा में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, तलाशी के दौरान साढ़े 6 किलो चरस बरामद; दो आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, चंबा। जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। चंबा पुलिस ने जांच के दौरान एक युवक और एक युवती के पास से 6.520 किलोग्राम चरस बरामद किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

तलाशी के दौरान 5.128 किलो चरस जब्त पहला मामला नड्डल-खैरी संपर्क मार्ग पर सामने आया, जब थाना खैरी की टीम गश्त पर थी। इस दौरान मर्नान चौक के पास नड्डल-खैरी मार्ग पर पुलिस ने 60 वर्षीय बिशन दास (निवासी- सांधी, डाकघर टप्पर, तहसील बनी, जिला कठुआ) को शक के आधार पर रोका गया। पूछताछ के दौरान आरोपी संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। इसके बाद तलाशी ली तो उससे 5.128 किलो चरस बरामद हुई।

1.402 KG चरस के साथ महिला गिरफ्तार दूसरा मामला चंबा-तीसा मार्ग पर कंदला के समीप नाकाबंदी के दौरान सामने आया, जब पुलिस सड़क से गुजरने वाले सभी गाड़ियों की रूटीन चेकिंग में जुटी थी। इसी बीच सामने से आ रही लाल रंग की स्कूटी को जांच के लिए रोका गया। स्कूटी चला रही युवती सलीमा (निवासी- गुराडा, डाकघर नकरोड, तहसील चुराह, जिला चंबा) से जब पुलिस ने पूछताछ की, तो वह घबरा गई।

इसके बाद पुलिस ने संदेह के आधार पर स्कूटी की तलाशी ली तो डिग्गी से 1.402 किलोग्राम चरस बरामद हुई। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी युवती के खिलाफ खैरी और सदर थाना में मामला दर्ज किया कर लिया।

नशे के सौदागरों पर होगा एक्शन: एसपी हालांकि, यह पहला ऐसा मामला नहीं है। इससे पहले चंबा जिला के डलहौजी निवासी एमबीए पास महिला को ऊना जिला के टाहलीवाल में 11.22 ग्राम चिट्टे सहित गिरफ्तार किया था। इससे यह बात साबित हो रही है कि अब महिलाएं भी नशे के तस्करी में उतरने लगी हैं।