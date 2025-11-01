हिमाचल में 2.87 लाख महिलाओं को 1500 रुपये देने के सुक्खू के बयान पर अनुराग का निशाना, बाेले- झूठ की पराकाष्ठा पार कर दी

जागरण संवाददाता, बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश से हमीरपुर के सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने शनिवार को श्री नयना देवी के धरा व बैहल का दौरा किया। उन्होंने धरा में सामुदायिक भवन का उद्धघाटन किया, वहीं बैहल में 350वें शहीदी दिवस भाग लिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को जीएसटी की दरों से संशोधन करने पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जीएसटी की नई दरों से करोड़ों लोगों को फायदा हुआ। कांग्रेस हर चुनाव से पहले बोलती है झूठ अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कांग्रेस ने झूठ बोलने की दुकान खोल रखी है। हर चुनाव से पहले कांग्रेस झूठ बोलती है, इनका बड़े से बड़ा नेता और छोटे से छोटा नेता झूठ बोलता है।

10 में से दो गारंटियां भी नहीं हुई पूरी उन्होंने पूछा कांग्रेस ने 10 गारंटियों का वायदा किया था पर 10 में से 2 गारंटियां भी पूरी नहीं हो पाई। केवल झूठे वायदे किए। इस कांग्रेस ने और छल कपट से इस हिमाचल की भोली भाली जनता को मुर्ख बनाकर सत्ता में आई।

यह झूठ की पराकाष्ठा पार सीएम सुक्खू ने बिहार में यह कहकर कि “हमने हिमाचल में 2.87 लाख महिलाओं को 1500 प्रतिमाह दिया है”, एक बार फिर झूठ की पराकाष्ठा पार कर दी। वास्तविकता यह है कि हिमाचल में अधिकांश पात्र महिलाएं अब भी इस योजना से वंचित हैं।

जमीन पर एक रुपया नहीं मिला कांग्रेस सरकार ने महिलाओं को 1500 का सपना दिखाया, लेकिन ज़मीन पर एक रुपया तक नहीं पहुंचा। अब वही झूठ लेकर बिहार पहुंचना कांग्रेस की चुनावी ठगी का सबूत है। हिमाचल में सैकड़ों सड़कें बंद मुख्यमंत्री बिहार में जाकर सड़क और विकास की बातें कर रहे हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश में सैकड़ों सड़कें आपदा के बाद से बंद हैं। तीन महीने बीत जाने के बाद भी न तो सड़कों की मरम्मत हुई, न ही ग्रामीण इलाकों तक परिवहन बहाल हुआ।