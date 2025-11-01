Language
    हिमाचल में 2.87 लाख महिलाओं को 1500 रुपये देने के सुक्खू के बयान पर अनुराग का निशाना, बाेले- झूठ की पराकाष्ठा पार कर दी

    By Munish Ghariya Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 06:35 PM (IST)

    अनुराग ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हिमाचल में महिलाओं को 1500 रुपये देने का दावा झूठा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने झूठ की पराकाष्ठा पार कर दी है और जनता को गुमराह कर रही है। ठाकुर ने जीएसटी दरों में संशोधन के लिए पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया और कांग्रेस पर झूठे वादे करने का आरोप लगाया।

    Hero Image

    हमीरपुर के सांसद एवं पूर्व मंत्री अनुराग ठाकुर। जागरण आर्काइव

    जागरण संवाददाता, बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश से हमीरपुर के सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने शनिवार को श्री नयना देवी के धरा व बैहल का दौरा किया। उन्होंने धरा में सामुदायिक भवन का उद्धघाटन किया, वहीं बैहल में 350वें शहीदी दिवस भाग लिया।

    उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को जीएसटी की दरों से संशोधन करने पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जीएसटी की नई दरों से करोड़ों लोगों को फायदा हुआ।

    कांग्रेस हर चुनाव से पहले बोलती है झूठ

    अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कांग्रेस ने झूठ बोलने की दुकान खोल रखी है। हर चुनाव से पहले कांग्रेस झूठ बोलती है, इनका बड़े से बड़ा नेता और छोटे से छोटा नेता झूठ बोलता है।

    10 में से दो गारंटियां भी नहीं हुई पूरी

    उन्होंने पूछा कांग्रेस ने 10 गारंटियों का वायदा किया था पर 10 में से 2 गारंटियां भी पूरी नहीं हो पाई। केवल झूठे वायदे किए। इस कांग्रेस ने और छल कपट से इस हिमाचल की भोली भाली जनता को मुर्ख बनाकर सत्ता में आई।

    यह झूठ की पराकाष्ठा पार

    सीएम सुक्खू ने बिहार में यह कहकर कि “हमने हिमाचल में 2.87 लाख महिलाओं को 1500 प्रतिमाह दिया है”, एक बार फिर झूठ की पराकाष्ठा पार कर दी। वास्तविकता यह है कि हिमाचल में अधिकांश पात्र महिलाएं अब भी इस योजना से वंचित हैं।

    जमीन पर एक रुपया नहीं मिला

    कांग्रेस सरकार ने महिलाओं को 1500 का सपना दिखाया, लेकिन ज़मीन पर एक रुपया तक नहीं पहुंचा। अब वही झूठ लेकर बिहार पहुंचना कांग्रेस की चुनावी ठगी का सबूत है।

    हिमाचल में सैकड़ों सड़कें बंद

    मुख्यमंत्री बिहार में जाकर सड़क और विकास की बातें कर रहे हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश में सैकड़ों सड़कें आपदा के बाद से बंद हैं। तीन महीने बीत जाने के बाद भी न तो सड़कों की मरम्मत हुई, न ही ग्रामीण इलाकों तक परिवहन बहाल हुआ।

    पंचायत चुनाव स्थगित कर लोकतंत्र का गला घाेंटा

    पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव स्थगित कर सुक्खू सरकार ने लोकतंत्र का गला घोंटने का काम किया है और इन चुनावों को स्थगित करने के लिए यही कारण दिया गया है कि सड़कें ठीक नही और बिहार में हिमाचल का माडल प्रस्तुत मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि हिमाचल में दूध 100 प्रति लीटर खरीदा जा रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि किसान आज भी अपने उत्पाद का उचित मूल्य पाने के लिए भटक रहे हैं। न तो दूध की एमएसपी तय हुई है और न ही किसानों को भुगतान समय पर हो रहा है। जिन योजनाओं का अस्तित्व तक नहीं, उनके नाम पर शेखी बघारना कांग्रेस की आदत बन चुकी है।

    ये रहे उपस्थित

    इस मौके पर श्री नयना देवी विधायक रणधीर शर्मा, जिला भाजपा के अध्यक्ष कृष्ण लाल चंदेल, युवा मोर्चा के अध्यक्ष रामपाल चौधरी, मंडल के अध्यक्ष बलबीर पप्पी, प्रधान दीना नाथ सहित अन्य मौजूद रहे।

