यमुनानगर में खौफनाक वारदात, पुलिया के नीचे मिला युवक का खून से लथपथ शव; जांच में जुटी पुलिस
यमुनानगर के सुढैल रोड पर पुल के पास एक युवक का शव मिला, जिसके सिर पर चोट के निशान थे। पुलिस को आशंका है कि युवक की हत्या की गई है। मृतक की पहचान नहीं ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, यमुनानगर। सुढैल रोड पर पुलिया के नीचे वीरवार को एक युवक का शव मिला। युवक के सिर पर गंभीर चोट के निशान थे।
पुलिस को आशंका है कि सिर पर वार कर उसकी हत्या की गई है। शव की पहचान अभी नहीं हो सकी है। सीआईए टीम ने बताया कि शव को मोर्चरी हाउस में भेज दिया और
मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारण स्पष्ट हो सकेंगे। साथ ही
आसपास के थानों को भी युवक के हुलिए की सूचना दी गई है। युवक के पास से पानीपत की एक कंपनी के दस्तावेज भी मिले हैं इस कंपनी में भी संपर्क किया जा रहा है।
सुबह राहगीरों ने हाईवे से करीब 100 से 150 मीटर दूर पुलिया के नीचे युवक को पड़ा देखा। उसके सिर से खून निकल रहा था। इसकी सूचना पुलिस को दी गई।
पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के बाद युवक को मृत पाया। इसके बाद घटनास्थल की जांच की गई। पुलिस के अनुसार मृतक की उम्र करीब 25 से 30 वर्ष के बीच है।
युवक के कपड़े और जूतों को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि वह किसी फैक्ट्री या निजी संस्थान में सिक्योरिटी गार्ड या कर्मचारी के रूप में काम करता हो सकता है। पुलिस आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में पूछताछ कर रही है।
उसके सिर पर गहरे चोट के निशान मिले हैं। पुलिस का कहना है कि युवक पर किसी भारी वस्तु से हमला किया गया है। आसपास संघर्ष के संकेत भी मिले हैं।
आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को भी पुलिस ने खंगालना शुरू कर दिया है। मौके पर एफएसएल की टीम और एडिशनल एसपी अमरिंदर सिंह भी पहुंचे।
