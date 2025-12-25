Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रतापनगर में स्क्रैप छंटाई के दौरान विस्फोट: 2 किमी तक गूंजी आवाज, एक मजदूर की मौत

    By Shashank Baranwal Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 01:49 AM (IST)

    हरियाणा के यमुनानगर के प्रतापनगर में स्क्रैप छंटाई के दौरान एक ज़ोरदार विस्फोट हुआ, जिसकी आवाज 2 किलोमीटर तक सुनाई दी। इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर

    संवाद सहयोगी, छछरौली, प्रतापनगर। प्रतापनगर थाना क्षेत्र के स्टोन क्रेशर जोन से सटी बल्लेवाला मार्केट में बुधवार की शाम कबाड़ व गैस वेल्डिंग की दुकान के बाहर धमाका हो गया। स्क्रैप की छंटाई करते हुए यह धमाका हुआ। इसमें कोहलीवाला निवासी 35 वर्षीय पंकज की मौत हो गई, जबकि किशनपुरा निवासी मोंटी घायल हो गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    धमाके की गूंज लगभग दो किमी एरिया में सुनाई दी। आसपास के घरों की खिड़कियों के शीशे चटक गए। जिस तरह से धमाका हुआ है। उससे कबाड़ में कोई विस्फोटक सामग्री होने का अंदेशा है। इस घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल है। पुलिस घटनास्थल पर जांच कर रही है।

    गांव किशनपुरा निवासी राजू की बल्लेवाला में कबाड़ व गैस वेल्डिंग की दुकान है। उसकी दुकान पर ही किशनपुरा निवासी 23 वर्षीय मोंटी व कोहलीवाला निवासी 35 वर्षीय पंकज कार्य करते थे। दुकान में लोहा सहित स्क्रैप का अन्य सामान भी पड़ा होता है। राजू ने बताया कि मोंटी व पंकज ने स्क्रैप की छंटाई कर रहे थे।

    इसमें से कुछ कबाड़ अलग कर उन्होंने आग भी जला रखी थी। तभी अचानक से जोरदार धमाका हुआ। जिसमें पंकज व मोंटी दोनों घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भिजवाया गया। जहां पंकज की मौत हो गई। जबकि मोंटी को रेफर कर दिया गया। धमाके से पंकज की एक बाजू कटकर दूर जाकर गिरी। जबकि मोंटी की आंखों से खून आया।

    स्टोन क्रशरों का लोहे का कबाड़ खरीदता है राजू

    राजू कबाड़ी की दुकान पर स्टोन क्रशरों का लोहे का कबाड़ आता है। कुछ समय से कई स्टोन क्रशर बंद पड़े हैं। जहां से पुराना कबाड़ उठाया गया था। बुधवार को भी एक स्टोन क्रशर से स्क्रैप दुकान पर आया था। जिसकी छंटाई मोंटी व पंकज कर रहे थे। इसी दौरान यह धमाका हो गया। ऐसी आशंका है कि खनन जोन में पत्थर व पहाड़ को तोड़ने के लिए विस्फोटक इस्तेमाल किया जाता है। वह स्क्रैप के रूप में दुकान तक पहुंच गया।

    धमाके से दहशत में आए लोग

    ग्रामीण सुरेश कुमार ने बताया कि वह अपने घर पर बैठे थे, तभी स्टोन क्रेशर जोन की दिशा से जोरदार धमाके की आवाज आई। अचानक हुए धमाके दहशत फैल गई। इतनी जोर से धमाका हुआ कि घरों की दीवारों के प्लास्टर व खिड़कियों के शीशे तक टूट गए। काफी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर एकत्र हो गए।

    प्रतापनगर थाना प्रभारी नर सिंह का कहना है कि कबाड़ी की दुकान में धमाका हुआ है। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। जांच के बाद ही पता धमाके कारणों का पता लग सकेगा।