यमुनानगर में सरपंच की पत्नी की मौत के मामले में 6 दिन बाद हत्या का केस, जांच के लिए SIT गठित
गांव शामपुर के सरपंच जसबीर राठी की पत्नी बलजिंद्र कौर की संदिग्ध मौत के छह दिन बाद हत्या का केस दर्ज किया गया है। डीएसपी के नेतृत्व में एसआईटी गठित की ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, साढौरा। गांव शामपुर के सरपंच जसबीर राठी की पत्नी 47 वर्षीय बलजिंद्र कौर की संदिग्ध मौत की गुत्थी छह दिन के बाद भी अनसुलझी है, लेकिन अब पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया है। केस की तफ्तीश के लिए डीएसपी के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई है।
पोस्टमार्टम के दौरान डाक्टरों की टीम को मृतका बलजिंद्र कौर के सिर में चोट मिली, लेकिन इस चोट से हुई यह स्पष्ट नहीं है। इसलिए पुलिस ने विसरा व अन्य सेंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजे हैं। विधायक रेणू बाला के नेतृत्व में सरपंच जसबीर राठी व अन्य स्वजन एसपी कमलदीप गोयल से मिले। स्वजन की मांग पर एसपी कमलदीप गोयल ने एसआईटी गठित की है। इसके साथ ही मंगलवार को हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है।
ये है मामला
24 दिसंबर की रात को करीब 10 बजे बलजिंद्र कौर का शव घर के पास पशुबाड़े में बनी पानी की हौदी में मिला था। मुंह पानी की हौद के अंदर व पैर बाहर लटके मिले थे। स्वजन के अनुसार बलजिंद्र बुधवार रात नौ बजे पशुबाड़े में पशुओं को देखने गई थी।
काफी देर तक घर नहीं लौटी तो उसकी तलाश की। इस दौरान पाया कि बलजिंद्र कौर पशु बाड़े में पानी की हौदी में औंधे मुंह गिरी हुई है। उसका मुंह पानी में डूबा है और पांव हौदी के बाहर लटके हैं। उसके मुंह पर चोट के निशान भी मिले। साथ ही उसकी चूड़ी पास में ही टूटी मिली।
पास में पैरों के निशान भी थे। जिससे मृतका द्वारा मौत से पहले संघर्ष किए जाने की आशंका जताई गई। साथ ही पास में चारपाई पर टोपी, मोबाइल व चप्पल मिले थे। पशुबाड़े की लाइट बंद थी।
