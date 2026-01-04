यमुनानगर में पतंगबाजी पर खूनी खेल, पड़ोसियों ने व्यक्ति की धारदार हथियार से कर दी हत्या

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। थाना छप्पर क्षेत्र के गांव भंभौली में पतंगबाजी को लेकर शुरू हुए मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया। जिसमें 35 वर्षीय राजेश कुमार की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपित दंपती व उसकी बेटे व बेटी पर हत्या का केस दर्ज किया है। एक आरोपित को हिरासत में लिया गया है।

गांव भंभौली निवासी कर्मजीत सिंह ने बताया कि शनिवार की दोपहर पिता धर्मपाल खेत में कार्य कर रहा था। तभी पड़ोसी राम कुमार उर्फ रामू का बेटा हिलेश वहां पतंग उड़ा रहा था। हिलेश की पतंग की डोर बिजली की तारों में फंस गई। जिससे चिंगारी उठी। इस बात को लेकर पिता ने हिलेश को डांट दिया।

जिस पर वह गाली गलौज करने लगा। उसने अपनी मां जसविंद्र कौर को बुला लिया। वह भी पिता को गालियां देने लगी। जिस पर पिता ने डायल 112 को बुला लिया। पुलिस व सरपंच प्रतिनिधि को बुलाया गया। उस समय मामला निपट गया और अगले दिन पंचायत बुलाई गई।

विवाद के निपटारे को बुलाई पंचायत के बावजूद भी शनिवार की रात लगभग साढ़े दस बजे राम कुमार मेन गली में खड़ा होकर गाली गलौज करने लगा। उसे कर्मजीत के छोटे भाई राजेश कुमार ने समझाने का प्रयास किया। कहा कि जब अगले दिन पंचायत बुलाई है तो अब यहां पर गाली गलौज न करे। इतने में आरोपित ने उसे पकड़ लिया। आरोपित की पत्नी जसविंद्र कौर, बेटा हिलेश और बेटी मनदीप कौर आए।

आरोपितों ने मिलकर राजेश कुमार के साथ मारपीट शुरू कर दी। राम कुमार ने धारदार हथियार से राजेश की छाती पर ताबड़तोड़ वार किए। जिससे वह घायल हो गया। जब परिवार के अन्य लोग एकत्र हुए तो आरोपित वहां से भाग निकले। घायल अवस्था में राजेश को अस्पताल में लेकर गए। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।