    Haryana Crime: यमुनानगर में भाभी से छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करने का आरोप, देवर नामजद

    By Deepak Parjapati Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 04:52 PM (IST)

    यमुनानगर में एक महिला ने अपने देवर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसका देवर उसे परेशान कर रहा था और 14 दिसंबर ...और पढ़ें

    Hero Image

    देवर के खिलाफ मामला दर्ज (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता. यमुनानगर। शहर की एक कालोनी निवासी महिला ने देवर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। पुलिस ने शिकायत पर आरोपित को विभिन्न धाराओं में नामजद कर लिया। महिला पुलिस को दी शिकायत में 28 वर्षीय महिला ने बताया कि उसका देवर उसे परेशान कर रहा था। कई बार उसकी हरकतों को नजरअंदाज किया, पर वह बाज नहीं आया।

    14 दिसंबर को वह किसी काम से जा रही थी। तब राहुल ने उसका पीछा किया और उससे छेड़छाड़ की। इसका विरोध किया तो राहुल ने गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। तब उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दी। पुलिस ने आरोपित को थाने बुलाया। तब आरोपत ने गलती मानते हुए दोबारा ऐसा न करने की बात कही थी, पर आरोप है कि इसके बाद भी राहुल ने घर आकर उससे अश्लील हरकतें की। परेशान होकर दोबारा उसके खिलाफ महिला पुलिस थाने में शिकायत दी।