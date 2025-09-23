Language
    यमुनानगर में सीएमओ पर लगा यौन उत्पीड़न का आरोप, महिला डॉक्टर ने पुलिस को दी शिकायत

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 11:35 AM (IST)

    यमुनानगर में सिविल सर्जन डॉ. मंजीत सिंह पर यौन उत्पीड़न और जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल के आरोप में महिला थाने में मामला दर्ज हुआ है। एक महिला स्वास्थ्यकर्मी ने शिकायत की है कि सीएमओ ने फोन पर अश्लील बातें कीं और ऑफिस बुलाकर नशे की हालत में जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया।

    यमुनानगर में सिविल सर्जन पर यौन उत्पीड़न का आरोप, मामला दर्ज। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, यमुनानगर। सिविल सर्जन डॉ. मंजीत सिंह पर यौन उत्पीड़न व जातिसूचक शब्द कहने के आरोप में महिला थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग की एक महिला स्वास्थ्यकर्मी की शिकायत पर हुई है। महिला का आरोप है कि सीएमओ ने उससे फोन पर अभद्रता की और उसके साथ अश्लील व्यवहार किया।

    आरोप है कि उसे ऑफिस बुलाया जाता था, उस समय डॉक्टर नशे की हालत में होते थे। उसे जातिसूचक शब्द कहकर अपमानित किया गया। 20 सितंबर को कई बार सिविल सर्जन की उसके फोन पर वॉट्सऐप कॉल आई और अश्लील बातें की। आरोप है कि उसको यौन शोषण संबंधी बातें भी कहीं। तब महिला स्वास्थ्यकर्मी ने इसके बारे में अपनी मां को बताया। इसके साथ ही उसने सिविल सर्जन की कॉल भी रिकॉर्ड कर ली।

    यह रिकॉर्डिंग महिला पुलिस को भी दी गई है। महिला एक राजनीतिक घराने से संबंध रखती है। उधर सिविल सर्जन डॉ. मनजीत सिंह ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। उनका कहना है कि साजिश के तहत उन्हें फंसाया जा रहा है।

    इसके पीछे जिसकी भी चाल है उन्हें पता है। वह अक्सर मेरे खिलाफ झूठी शिकायतें भी करवाते रहते हैं। वह हर तरह की जांच के लिए तैयार है। उधर एसपी कमलदीप गोयल का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी।