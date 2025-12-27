Language
    यमुनानगर: घने कोहरे में औरंगाबाद के पास रोडवेज बस ट्रक से टकराई, कंडक्टर सहित चार घायल

    By Avneesh Kumar Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 02:45 PM (IST)

    यमुनानगर के औरंगाबाद के पास घने कोहरे में एक रोडवेज बस सड़क किनारे खड़े बिना रिफ्लेक्टर टेप वाले ट्रक से टकरा गई। इस दुर्घटना में बस परिचालक सहित चार ...और पढ़ें

    Hero Image


    जागरण संवाददाता, यमुनानगर। घने कोहरे में औरंगाबाद के पास सड़क किनारे खड़े ट्रक में रोडवेज बस टकरा गई। जिससे परिचालक सहित चार सवारियां घायल हो गई। उन्हें तुरंत जिला नागरिक अस्पताल में दाखिल कराया। जहां इलाज के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई।

    बस चालक संजीव कुमार ने सुबह लगभग सात बजकर दस मिनट पर यमुनानगर स्टैंड से कैथल के लिए बस लेकर निकला था। कोहरा अधिक छाया हुआ था। जब औरंगाबाद के पास पहुंचा तो वहां सड़क किनारे बिना रिफ्लेक्टर टेप व इंडीकेटर के एक ट्रक खड़ा था। जिससे बस का आगे का हिस्सा टकरा गया।

    इसमें परिचालक सहित चार यात्री घायल हो गए। जिस समय दुर्घटना हुई। बस में 35 से 40 सवारियां थी। टक्कर लगने से यात्री अनिल कुमार, मनीष, मनोज घायल हुए हैं। तुरंत एंबुलेंस को काल कर घायलों को अस्पताल में भिजवाया गया।

    सड़क किनारे खड़े रहते हैं वाहन

    सड़क किनारे गलत तरीके से वाहनों के कारण दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। जिला पुलिस की ओर से भी इस संबंध में एडवाइजरी जारी की गई है कि वह सड़क किनारे या सड़क पर वाहन न रोके। घने कोहरे में ऐसे वाहनों से टकराने का खतरा बढ़ जाता है। वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप अनिवार्य रूप से लगाएं। यदि इमरजेंसी में वाहन रोकना है तो उसके इंडीकेटर जलाकर रखें। आसपास संकेतक लगाएं। जिससे दूसरे वाहन चालक को पता रहे। इसके बावजूद ट्रक चालक लापरवाही बरतते हैं। वह सड़क किनारे वाहन खड़ा रखते हैं। अधिकतर ढाबा व हाईवे पर बने रेस्टोरेंट के सामने यह समस्या अधिक रहती है।