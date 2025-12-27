यमुनानगर: घने कोहरे में औरंगाबाद के पास रोडवेज बस ट्रक से टकराई, कंडक्टर सहित चार घायल



जागरण संवाददाता, यमुनानगर। घने कोहरे में औरंगाबाद के पास सड़क किनारे खड़े ट्रक में रोडवेज बस टकरा गई। जिससे परिचालक सहित चार सवारियां घायल हो गई। उन्हें तुरंत जिला नागरिक अस्पताल में दाखिल कराया। जहां इलाज के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई।

बस चालक संजीव कुमार ने सुबह लगभग सात बजकर दस मिनट पर यमुनानगर स्टैंड से कैथल के लिए बस लेकर निकला था। कोहरा अधिक छाया हुआ था। जब औरंगाबाद के पास पहुंचा तो वहां सड़क किनारे बिना रिफ्लेक्टर टेप व इंडीकेटर के एक ट्रक खड़ा था। जिससे बस का आगे का हिस्सा टकरा गया।

इसमें परिचालक सहित चार यात्री घायल हो गए। जिस समय दुर्घटना हुई। बस में 35 से 40 सवारियां थी। टक्कर लगने से यात्री अनिल कुमार, मनीष, मनोज घायल हुए हैं। तुरंत एंबुलेंस को काल कर घायलों को अस्पताल में भिजवाया गया।