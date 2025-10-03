Yamunanagar Accident: ट्रक ने एक्टिवा सवार को कुचला, मौके पर ही हुई मौत

यमुनानगर में कन्हैया साहिब चौक के पास एक दुखद घटना में एक ट्रक ने एक्टिवा सवार छत्रपाल नेगी को कुचल दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। छत्रपाल जगाधरी रोड पर एक ढाबे पर काम करते थे और सुबह काम पर जा रहे थे तभी यह हादसा हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आरोपी ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। कन्हैया साहिब चौक के पास संत निश्चल सिंह स्कूल के सामने शुक्रवार की सुबह दर्दनाक दुर्घटना हो गई। ट्रक ने एक्टिवा सवार को कुचल दिया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान शिवपुरी बी निवासी 52 वर्षीय छत्रपाल नेगी के रूप में हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। दुर्घटना के बाद आरोपित चालक फरार हो गया।

मूल रूप से उत्तराखंड के गढ़वाल निवासी छत्रपाल नेगी लंबे समय से यहां शिवपुरी बी में रहते थे। वह जगाधरी रोड स्थित एक ढाबा पर नौकरी करते थे। सुबह लगभग साढ़े सात बजे वह ढाबा पर जाने के लिए निकले थे। जब वह संत निश्चल सिंह स्कूल के पास पहुंचे। तभी एक चालक लापरवाही से चलाते हुए ट्रक लेकर आया। उसने उनकी एक्टिवा में टक्कर मार दी।