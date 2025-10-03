Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Yamunanagar Accident: ट्रक ने एक्टिवा सवार को कुचला, मौके पर ही हुई मौत

    By Avneesh kumar Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 02:05 PM (IST)

    यमुनानगर में कन्हैया साहिब चौक के पास एक दुखद घटना में एक ट्रक ने एक्टिवा सवार छत्रपाल नेगी को कुचल दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। छत्रपाल जगाधरी रोड पर एक ढाबे पर काम करते थे और सुबह काम पर जा रहे थे तभी यह हादसा हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आरोपी ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    ट्रक की टक्कर से एक्टिवा सवार अधेड़ की मौत

    जागरण संवाददाता, यमुनानगर। कन्हैया साहिब चौक के पास संत निश्चल सिंह स्कूल के सामने शुक्रवार की सुबह दर्दनाक दुर्घटना हो गई। ट्रक ने एक्टिवा सवार को कुचल दिया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान शिवपुरी बी निवासी 52 वर्षीय छत्रपाल नेगी के रूप में हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। दुर्घटना के बाद आरोपित चालक फरार हो गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मूल रूप से उत्तराखंड के गढ़वाल निवासी छत्रपाल नेगी लंबे समय से यहां शिवपुरी बी में रहते थे। वह जगाधरी रोड स्थित एक ढाबा पर नौकरी करते थे। सुबह लगभग साढ़े सात बजे वह ढाबा पर जाने के लिए निकले थे। जब वह संत निश्चल सिंह स्कूल के पास पहुंचे। तभी एक चालक लापरवाही से चलाते हुए ट्रक लेकर आया। उसने उनकी एक्टिवा में टक्कर मार दी।

    टक्कर लगते ही वह एक्टिवा सहित सड़क पर जा गिरे। इस दौरान ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटनाद का पता लगते ही मृतक के परिवार के लोग पहुंच गए। पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई। पुलिस ने एक्टिवा को सड़क से हटवाया और शव को कब्जे में लिया। शहर यमुनानगर थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह ने बताया कि मामले में केस दर्ज किया गया है।