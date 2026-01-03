Language
    यमुनानगर में प्लॉट बेचने के नाम पर एक्सईएन से 25 लाख की धोखाधड़ी, FIR दर्ज

    By Jagran News Edited By: Shivaji Mishra
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 11:34 AM (IST)

    यमुनानगर में थर्मल प्लांट के एक्सईएन देवेंद्र कुमार और सुनील कुमार से 25 लाख रुपये की धोखाधड़ी हुई। दीदार सिंह ने प्लॉट बेचने का झांसा देकर पैसे लिए, ...और पढ़ें

    प्लॉट बेचने के नाम पर एक्सईएन से 25 लाख की ठगी

    जागरण संवाददाता, यमुनानगर। यमुनानगर के ज्योतिनगर में प्लॉट बेचने का झांसा देकर थर्मल पॉवर प्लांट के एक्सईएन से 25 लाख रुपये ठग लिए गए। आरोप सेक्टर 17 निवासी दीदार सिंह पर लगा है।

    पुलिस को दी शिकायत में थर्मल पॉवर प्लांट के एक्सईएन देवेंद्र कुमार व सुनील कुमार ने बताया कि दीदार सिंह ने अपनी पत्नी सहित दो अन्य के साथ मिलकर प्लॉट की प्रापर्टी आईडी बदलवा दी और उसकी रजिस्ट्री उनके नाम पर नहीं कराई।

    रजिस्ट्री के नाम पर ठगे ₹25 लाख 

    एक्सईएन का दावा है कि ज्योतिनगर में 642 वर्ग गज के प्लॉट का सौदा दीदार सिंह के साथ किया था। इस प्लॉट के लिए बयाना के रूप में 18 लाख रुपये दीदार सिंह को दिए, जिसकी रजिस्ट्री 22 अगस्त 2024 को होनी थी। इस बीच दीदार सिंह ने तीन लाख रुपये और मांगे।

    यह रुपये भी उसे दे दिए, लेकिन आरोपी ने रजिस्ट्री का समय अक्टूबर तक का बढ़ा दिया। इसके बाद आरोपी बार-बार रजिस्ट्री का समय बढ़ाता रहा और कुल चार लाख रुपये ले लिए, लेकिन रजिस्ट्री नहीं कराई। बाद में वह धमकी भी देने लगा।

    प्लॉट का कई अन्य से भी सौदा

    इस बारे में डीआरओ कार्यालय से पता किया तो जानकारी मिली कि आरोपित ने इस प्लॉट की प्रापर्टी आईडी बदलवाकर अपनी पत्नी गुरजिंद्र कौर के नाम करा लिया है। इसी तरह से आरोपी ने इस प्लॉट का कई अन्य से सौदा किया था। इसमें भावुक भाटिया, जसविंद्र कौर, गुरजिंद्र कौर की मिलीभगत है।

    अब मामले में सेक्टर 17 थाना पुलिस ने आरोपियों पर केस दर्ज किया है। 

     