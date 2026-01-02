रेलवे में नौकरी और शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म, आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। यमुनानगर के जगाधरी में एक 32 वर्षीय महिला को रेलवे में नौकरी लगवाने और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। महिला के मुताबिक, आरोपी मध्य प्रदेश के इंदौर में उसके साथ लिव-इन में रहता था। इस दौरान वह गर्भवती हो गई तो आरोपी ने उसके साथ शादी करने से इनकार कर दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म पुलिस को दी शिकायत में महिला ने बताया कि आरोपी रेलवे में नौकरी करता है। वह आरोपी की एक रिश्तेदार के जरिए विनीत जायसवाल के संपर्क में आई थी। महिला के अनुसार, दिसंबर, 2023 में आरोपी ने नौकरी की बातचीत करने के लिए उसे अपने क्वार्टर पर बुलाया। जब वहां गई तो उसने पीने के लिए चाय दी। चाय पीते ही वह बेहोश हो गई। जब होश आया तो पता लगा कि आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया है।

महिला को किराए के कमरे में रखा महिला ने जब विरोध जताया तो उसने नौकरी लगवाने व शादी करने का वादा किया। उसने इंदौर में किराए का कमरा दिलाकर उसे वहां रखा। इस बीच वह गर्भवती हो गई तो आरोपी मुकर गया। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि उसने अपने गहने बेचकर आरोपी को लाखों रुपये दिए हैं, जिसे वह लौटने से मना कर रहा है।