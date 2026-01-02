Language
    रेलवे में नौकरी और शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म, आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज

    By Jagran News Edited By: Shivaji Mishra
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 12:14 PM (IST)

    यमुनानगर के जगाधरी में एक महिला ने रेलवे में नौकरी और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। महिला के अनुसार, आरोपी विनीत जायसवाल ने उसे चाय मे ...और पढ़ें

    Hero Image

    शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म (प्रतिकात्मक तस्वीर)

    जागरण संवाददाता, यमुनानगर। यमुनानगर के जगाधरी में एक 32 वर्षीय महिला को रेलवे में नौकरी लगवाने और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। महिला के मुताबिक, आरोपी मध्य प्रदेश के इंदौर में उसके साथ लिव-इन में रहता था। इस दौरान वह गर्भवती हो गई तो आरोपी ने उसके साथ शादी करने से इनकार कर दिया। 

    शादी का झांसा देकर दुष्कर्म 

    पुलिस को दी शिकायत में महिला ने बताया कि आरोपी रेलवे में नौकरी करता है। वह आरोपी की एक रिश्तेदार के जरिए विनीत जायसवाल के संपर्क में आई थी। महिला के अनुसार, दिसंबर, 2023 में आरोपी ने नौकरी की बातचीत करने के लिए उसे अपने क्वार्टर पर बुलाया। जब वहां गई तो उसने पीने के लिए चाय दी। चाय पीते ही वह बेहोश हो गई। जब होश आया तो पता लगा कि आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया है।

    महिला को किराए के कमरे में रखा

    महिला ने जब विरोध जताया तो उसने नौकरी लगवाने व शादी करने का वादा किया। उसने इंदौर में किराए का कमरा दिलाकर उसे वहां रखा। इस बीच वह गर्भवती हो गई तो आरोपी मुकर गया। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि उसने अपने गहने बेचकर आरोपी को लाखों रुपये दिए हैं, जिसे वह लौटने से मना कर रहा है। 

    आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज

    पीड़िता की शिकायत पर शहर जगाधरी थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मामला इंदौर का है, इसलिए जीरो एफआईआर दर्ज कर केस वहां ट्रांसफर कर दिया गया है। 