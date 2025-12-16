Language
    गर्लफ्रेंड की हत्या कर निकाह की तैयारी कर रहा था बिलाल, कटा सिर बरामद; उमा हत्याकांड की मिस्ट्री सुलझी

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 12:45 PM (IST)

    दाएं- उमा और बाएं- बिलाल (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, यमुनानगर। उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के गांव हलालपुर निवासी 30 वर्षीय उमा की हत्या कर गर्दन काटने का आरोपित सहारनपुर के गांव टिडौली निवासी बिलाल पुलिस रिमांड पर है।

    अभी पुलिस को वारदात में प्रयोग मीट काटने वाला चाकू बरामद करना है जिससे उसने गर्दन काटा। वहीं पुलिस मृतका का सिर बरामद कर चुकी है। जिसका सोमवार को पोस्टमार्टम कराया गया। डीएनए सैंपल लिया गया। उसके पिता पॉलीथिन में सिर लेकर चले गए। उन्होंने कोई बात नहीं की। केवल इतना ही कहा कि उमा 12 वर्ष पहले घर से भागी थी। तभी वह हमारे लिए मर गई थी।

    सीआइए टू प्रभारी राकेश कुमार ने बताया कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपित बिलाल पहले कलेसर गया। वहां पर उसने सिर फेंका। इसके बाद वापस सहारनपुर आ गया। सहारनपुर आकर भी वह घर नहीं गया।

    ऐसे ही हाईवे पर कार लेकर घूमता रहा। फिर पूरी रात उसने सरसावा टोल के पास गुजारी। यहां कार साइड में खड़ी कर उसमें सोता रहा। सुबह होने पर वह घर पहुंचा और अपने व बहन के निकाह की तैयारियों में लगा रहा।

    पूछताछ में आरोपित ने खुलासा किया है कि जब उसका निकाह तय हुआ तो उसने उमा से पीछा छुड़ाने की योजना बना ली थी। वह सात दिसंबर को उमा को घुमाने के बहाने अपने साथ ले गया। आरोपित बिलाल हथनीकुंड बैराज के रास्ते हरियाणा में घुसा। यहां से वह पांवटा साहिब नेशनल हाईवे से होता हुआ हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब पहुंचा।

    वहां से दोनों से वापस लौट आए। रास्ते में भी वह उसकी हत्या करने के बारे में ही सोचता रहा। पहले कलेसर के पास हत्या करने की सोची लेकिन वहां वाहनों की आवाजाही रहे। जब वह गांव बहादुरपुर के पास पहुंचा तो उसने कार रोकी और सीट बेल्ट ठीक करने के बहाने हत्या कर दी थी।

    कैसे और क्यों की हत्या?

    उमा व बिलाल दो वर्ष से लिव इन में सहारनपुर में रह रहे थे। अब बिलाल कहीं और शादी कर रहा था। उसकी 14 दिसंबर को बारात रूड़की के गांव लंढौरा में जानी थी। दो भाइयों की शादी तय थी। बिलाल की शादी का उमा विरोध कर रही थी। उमा को रास्ते से हटाने के लिए ही उसने निर्ममता से हत्या कर दी।

    एसपी कमलदीप गोयल ने रविवार को प्रेसवार्ता कर इस पूरी वारदात का राजफाश किया। आरोपित बिलाल को कोर्ट में पेश कर आठ दिन का रिमांड मांगा। उसका चार दिन का रिमांड मिला है। जिसके बाद सीआइए टू की टीम ने हरियाणा हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर 12 किमी दूर लालढांग से मृतका का सिर, शॉल व कपड़े बरामद कर लिए हैं।

    एसपी ने बताया कि सात दिसंबर को अर्धनग्न अवस्था में महिला का शव बरामद हुआ था। उसका सिर नहीं था जिससे उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी थी। पोस्टमार्टम कराया गया। जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई। इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाने के लिए डीएसपी रजत गुलिया व आशीष चौधरी के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया।

    पीछे से गला घोंटकर की हत्या

    आरोपी से पूछताछ में खुलासा हुआ कि वह छह दिसंबर की रात आठ बजे उमा को लेकर पहले पांवटा साहिब गया। वहां पर कमरा नहीं मिला। जिसके बाद वह कार में वापस आ रहे थे। गांव बहादुरपुर के पास उसने पांवटा साहिब हाईवे पर सुनसान जगह पर सीट बेल्ट ठीक करने के बहाने पीछे से उमा की गला दबाकर हत्या कर दी।

    फिर शव को घसीटकर पापुलर की नर्सरी में ले गया। जहां चाकू से उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। वारदात के बाद उसने गर्दन व कपड़े फेंक दिया। जिससे सिर को जानवर खा जाएं।

