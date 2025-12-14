हरियाणा: प्रेमी ने की थी महिला की हत्या, सिर काट नर्सरी में फेंका था अर्धनग्न शव; शादी का बना रहा था दबाव

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। प्रतापनगर थाना क्षेत्र के गांव बहादुरपुर के निकट पापुलर की नर्सरी में मिले सिर कटी महिला के शव की पहचान हो गई है। महिला उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की रहने वाली थी। उसकी हत्या करने के आरोप में सहारनपुर का ही एक युवक पकड़ा गया है।

इस मामले का रविवार को पुलिस राजफाश कर सकती है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, मृतका व आरोपित युवक के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। महिला उस पर शादी का दबाव बना रही थी। जबकि युवक की किसी और से शादी तय हो गई थी। जिसको लेकर दोनों के बीच लगातार झगड़ा हो रहा था। युवक ने महिला को रास्ते से हटाने के की साजिश रची और उसने महिला की हत्या कर दी।

हत्या करने के बाद किसी को पहचान न हो। उसने उसकी गर्दन काट दी और धड को यहां पापुलर की नर्सरी में नग्न अवस्था में फेंक दिया। यह भी बताया जा रहा है कि जिस युवक ने हत्या की उसकी शादी की तैयारी चल रही थी।