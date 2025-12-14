हरियाणा: प्रेमी ने की थी महिला की हत्या, सिर काट नर्सरी में फेंका था अर्धनग्न शव; शादी का बना रहा था दबाव
यमुनानगर के प्रतापनगर में बहादुरपुर के पास एक नर्सरी में मिली सिर कटी महिला की पहचान हुई। वह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की रहने वाली थी, और हत्या के आरो ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, यमुनानगर। प्रतापनगर थाना क्षेत्र के गांव बहादुरपुर के निकट पापुलर की नर्सरी में मिले सिर कटी महिला के शव की पहचान हो गई है। महिला उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की रहने वाली थी। उसकी हत्या करने के आरोप में सहारनपुर का ही एक युवक पकड़ा गया है।
इस मामले का रविवार को पुलिस राजफाश कर सकती है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, मृतका व आरोपित युवक के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। महिला उस पर शादी का दबाव बना रही थी। जबकि युवक की किसी और से शादी तय हो गई थी। जिसको लेकर दोनों के बीच लगातार झगड़ा हो रहा था। युवक ने महिला को रास्ते से हटाने के की साजिश रची और उसने महिला की हत्या कर दी।
हत्या करने के बाद किसी को पहचान न हो। उसने उसकी गर्दन काट दी और धड को यहां पापुलर की नर्सरी में नग्न अवस्था में फेंक दिया। यह भी बताया जा रहा है कि जिस युवक ने हत्या की उसकी शादी की तैयारी चल रही थी।
पिछले रविवार यानी सात दिसंबर की दोपहर लगभग 12 बजे पापुलर की नर्सरी में शव को वहां से गुजर रहे किसान ने देखा था जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। चार दिन बाद पोस्टमार्टम कराया गया जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन यह सामने आया कि हत्या करने के बाद गर्दन काटी गई थी।
