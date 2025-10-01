Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यमुनानगर में वर्क वीजा के नाम पर 61 लाख रुपये की ठगी, तीन आरोपियों पर केस दर्ज

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 03:51 PM (IST)

    यमुनानगर के घिलौर निवासी पलविंद्र सिंह से वर्क वीजा के नाम पर तीन लोगों ने 7 लाख रुपये की ठगी की। आरोपियों ने पलविंद्र के रिश्तेदारों से भी लाखों रुपये लिए। पुलिस ने अमन कुमार उसकी पत्नी नेहा और भाई अमित कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों ने सिंगापुर में नौकरी दिलाने का वादा किया था लेकिन बाद में मुकर गए।

    prefferd source google
    Hero Image
    वर्क वीजा में नाम पर तीन लोगों से 61 लाख रुपये की ठगी का आरोप। सांकेतिक तस्वीर

    संवाद सहयोगी, रादौर (यमुनानगर)। सिंगापुर में वर्क वीजा के नाम पर तीन आरोपितों ने घिलौर निवासी पलविंद्र सिंह से सात लाख रुपये ठग लिए। आरोप है कि आरोपितों ने उसके रिश्तेदारों से भी 54 लाख रुपये की धोखाधड़ी की।

    पुलिस ने शिकायत पर आरोपित अमन कुमार, उसकी पत्नी नेहा व भाई अमित कुमार के खिलाफ विभिन्न धाराओ में केस दर्ज किया है। पुलिस को दी शिकायत में घिलौर निवासी पलविंद्र सिंह ने बताया कि मई 2025 में उसकी मुलाकात अमन व अमित कुमार से हुई थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होने कहा कि वह पंजीकृत एजेंट है और वर्क वीजा का कार्य करते है। उन्होनें कहा कि वह उसके बेटे को सिंगापुर में वर्क वीजा पर भेज देगें। जहां वह प्रतिमाह लाखों रुपये कमाएंगा। उनकी बातों में आकर वह अपने बेटे को सिंगापुर में वर्क वीजा पर भेजने के लिए तैयार हो गया। जिसके लिए उन्होंने सात लाख रुपये की डिमांड की।

    मैंने किश्तों में उन्हें यह पैसे दे दिए। जिसके साथ प्रमाण उसके पास मौजूद है। लेकिन पैसे लेने के बाद उन्होंने न तो मेरे बेटे को विदेश भेजा और न ही मेरे पैसे वापिस किए। उन्होंने मेरे रिश्तेदारों जयपाल और सुखदेव से भी वर्क वीजा के नाम पर प्रत्येक से 27 लाख रुपए लिए।