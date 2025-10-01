यमुनानगर में वर्क वीजा के नाम पर 61 लाख रुपये की ठगी, तीन आरोपियों पर केस दर्ज

यमुनानगर के घिलौर निवासी पलविंद्र सिंह से वर्क वीजा के नाम पर तीन लोगों ने 7 लाख रुपये की ठगी की। आरोपियों ने पलविंद्र के रिश्तेदारों से भी लाखों रुपये लिए। पुलिस ने अमन कुमार उसकी पत्नी नेहा और भाई अमित कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों ने सिंगापुर में नौकरी दिलाने का वादा किया था लेकिन बाद में मुकर गए।

संवाद सहयोगी, रादौर (यमुनानगर)। सिंगापुर में वर्क वीजा के नाम पर तीन आरोपितों ने घिलौर निवासी पलविंद्र सिंह से सात लाख रुपये ठग लिए। आरोप है कि आरोपितों ने उसके रिश्तेदारों से भी 54 लाख रुपये की धोखाधड़ी की। पुलिस ने शिकायत पर आरोपित अमन कुमार, उसकी पत्नी नेहा व भाई अमित कुमार के खिलाफ विभिन्न धाराओ में केस दर्ज किया है। पुलिस को दी शिकायत में घिलौर निवासी पलविंद्र सिंह ने बताया कि मई 2025 में उसकी मुलाकात अमन व अमित कुमार से हुई थी।

उन्होने कहा कि वह पंजीकृत एजेंट है और वर्क वीजा का कार्य करते है। उन्होनें कहा कि वह उसके बेटे को सिंगापुर में वर्क वीजा पर भेज देगें। जहां वह प्रतिमाह लाखों रुपये कमाएंगा। उनकी बातों में आकर वह अपने बेटे को सिंगापुर में वर्क वीजा पर भेजने के लिए तैयार हो गया। जिसके लिए उन्होंने सात लाख रुपये की डिमांड की।