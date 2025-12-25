यमुनानगर: सरपंच की पत्नी की पशु बाड़े में लाश मिलने से गांव में फैली सनसनी, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

संवाद सहयोगी, साढ़ौरा। थाना क्षेत्र के श्यामपुर गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब गांव के सरपंच जसबीर राठी की 45 वर्षीय पत्नी बलविंदर की लाश पशु बाड़े में बनी पानी की हौदी में मिली।

घटना देर रात की बताई जा रही है। परिजनों ने मौत को संदेहास्पद बताते हुए हत्या की आशंका जताई है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है।

परिजनों के अनुसार बलजिंदर कौर करीब रात साढ़े 9 बजे पशु बाड़े में पशुओं को देखने के लिए गई थी। काफी देर तक जब वह घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की।

पहले आसपास के क्षेत्र में खोजबीन की गई, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद परिजन पशु बाड़े की ओर गए, जहां बाड़े के पास बनी पानी की हौदी में बलजिंदर कौर पड़ी थीं । वह इस अवस्था में थी कि उसका मुंह पानी में डूबा हुआ था।