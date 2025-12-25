यमुनानगर: सरपंच की पत्नी की पशु बाड़े में लाश मिलने से गांव में फैली सनसनी, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप
हरियाणा के यमुनानगर जिले के श्यामपुर गांव में सरपंच जसबीर राठी की पत्नी बलविंदर कौर की लाश पशु बाड़े में मिली। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलि ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, साढ़ौरा। थाना क्षेत्र के श्यामपुर गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब गांव के सरपंच जसबीर राठी की 45 वर्षीय पत्नी बलविंदर की लाश पशु बाड़े में बनी पानी की हौदी में मिली।
घटना देर रात की बताई जा रही है। परिजनों ने मौत को संदेहास्पद बताते हुए हत्या की आशंका जताई है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है।
परिजनों के अनुसार बलजिंदर कौर करीब रात साढ़े 9 बजे पशु बाड़े में पशुओं को देखने के लिए गई थी। काफी देर तक जब वह घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की।
पहले आसपास के क्षेत्र में खोजबीन की गई, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद परिजन पशु बाड़े की ओर गए, जहां बाड़े के पास बनी पानी की हौदी में बलजिंदर कौर पड़ी थीं । वह इस अवस्था में थी कि उसका मुंह पानी में डूबा हुआ था।
मौके पर टूटी हुई चूड़ियां पड़ी हुई मिलीं और आसपास अज्ञात लोगों के पैर के निशान भी देखे गए। मृतका के माथे पर चोट के निशान भी पाए गए हैं, जिससे मामला और अधिक संदिग्ध हो गया है।
परिजन तुरंत महिला को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद अस्पताल प्रशासन की ओर से पुलिस को सूचना दी गई।
सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
थाना प्रभारी प्रमोद वालिया ने बताया कि मामले की गहन जांच की जा रही है। फिलहाल कुछ भी स्पष्ट रूप से कहना संभव नहीं है।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।