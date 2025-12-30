यमुनानगर: नवविवाहिता के अपहरण का 10 दिन बाद भी सुराग नहीं, पति ने दी थाने के घेराव की चेतावनी

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। जिले के गांव उर्जनी से दस दिन पहले अपहृत हुई नवविवाहिता का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। गौरतलब है कि हिंदू युवक से प्रेम विवाह के बाद मुस्लिम नवविवाहिता पहली बार अपने ससुराल जा रही थी। तभी रास्ते में उसका अपहरण कर लिया गया।

थाने के घेराव की चेतावनी मंगलवार को उसका पति अपने परिजनों व ग्रामीणों के साथ एसपी कमलदीप गोयल से मिला। उसने अपनी पत्नी की सकुशल बरामदगी और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर विवाहिता बरामद नहीं हुई तो वह थाने का घेराव करने पर मजबूर होंगे।

लव मैरिज से बढ़ा विवाद गांव बलौली निवासी मांगेराम ने बताया कि उसने 27 अक्टूबर को राजपुर निवासी शबाना से प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद उसने शबाना के परिजनों से खतरा बताते हुए सुरक्षा मांगी थी, जिसके बाद उसे सेफ हाउस भेज दिया गया था। बाद में शबाना के परिजनों ने पुलिस को बयान दिए थे कि उन्हें इस शादी से कोई ऐतराज नहीं है।

रास्ते से युवती का अपहरण युवक के मुताबिक, 21 दिसंबर को उसके गांव बलौली में रिसेप्शन पार्टी रखी गई थी, जिसके लिए वह अपनी पत्नी शबाना, बहन काजल व जीजा के साथ जा रहा था। वे जब उर्जनी गांव के पास पहुंचे, तो उनके कार पर हमला कर दिया गया। इस दौरान 10 से 15 लोगों ने उनके साथ मारपीट की और युवक की पत्नी का अपहरण कर लिया।