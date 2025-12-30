Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    यमुनानगर: नवविवाहिता के अपहरण का 10 दिन बाद भी सुराग नहीं, पति ने दी थाने के घेराव की चेतावनी

    By Avneesh Kumar Edited By: Shivaji Mishra
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 04:43 PM (IST)

    यमुनानगर के उर्जनी गांव से दस दिन पहले अपहृत हुई नवविवाहिता शबाना का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। हिंदू युवक मांगेराम से प्रेम विवाह के बाद ससुराल ज ...और पढ़ें

    Hero Image

    नवविवाहिता के अपहरण का 10 दिन बाद भी सुराग नहीं

    जागरण संवाददाता, यमुनानगर। जिले के गांव उर्जनी से दस दिन पहले अपहृत हुई नवविवाहिता का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। गौरतलब है कि हिंदू युवक से प्रेम विवाह के बाद मुस्लिम नवविवाहिता पहली बार अपने ससुराल जा रही थी। तभी रास्ते में उसका अपहरण कर लिया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    थाने के घेराव की चेतावनी

    मंगलवार को उसका पति अपने परिजनों व ग्रामीणों के साथ एसपी कमलदीप गोयल से मिला। उसने अपनी पत्नी की सकुशल बरामदगी और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर विवाहिता बरामद नहीं हुई तो वह थाने का घेराव करने पर मजबूर होंगे।

    लव मैरिज से बढ़ा विवाद

    गांव बलौली निवासी मांगेराम ने बताया कि उसने 27 अक्टूबर को राजपुर निवासी शबाना से प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद उसने शबाना के परिजनों से खतरा बताते हुए सुरक्षा मांगी थी, जिसके बाद उसे सेफ हाउस भेज दिया गया था। बाद में शबाना के परिजनों ने पुलिस को बयान दिए थे कि उन्हें इस शादी से कोई ऐतराज नहीं है। 

    रास्ते से युवती का अपहरण

    युवक के मुताबिक, 21 दिसंबर को उसके गांव बलौली में रिसेप्शन पार्टी रखी गई थी, जिसके लिए वह अपनी पत्नी शबाना, बहन काजल व जीजा के साथ जा रहा था। वे जब उर्जनी गांव के पास पहुंचे, तो उनके कार पर हमला कर दिया गया। इस दौरान 10 से 15 लोगों ने उनके साथ मारपीट की और युवक की पत्नी का अपहरण कर लिया।

    10 दिन से गायब है नवविवाहिता

    आरोप है कि शबाना का अपहरण खुद उसके घरवालों ने कराया है, जिसे दस बीत चुके हैं। पुलिस रोज 24 घंटे में ढूंढने का आश्वासन देती है, लेकिन अब तक कुछ पता नहीं लगा है। युवक ने दावा किया कि पुलिस के पास आरोपियों के मोबाइल व गाड़ियों के नंबर तक हैं। इसके बावजूद उसकी पत्नी का कोई पता नहीं लगा है।