यमुनानगर: ट्राले ने स्कूटी सवार को कुचला, मौके पर दर्दनाक मौत
रादौर में एसके मार्ग पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। निर्माणाधीन अंबाला-शामली एक्सप्रेसवे के पास एक ट्रक ट्राले ने 70 वर्षीय स्कूटी सवार रमेश को कुचल दिया, ज ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, रादौर (यमुनानगर)। एसके मार्ग जानलेवा बन चुका है। रविवार की सुबह निर्माणाधीन अंबाला–शामली एक्सप्रेस वे के समीप एक स्कूटी सवार व्यक्ति को ट्रक ट्राले ने बुरी तरह से कुचल दिया। जिससे उसकी घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई।
हादसे की सूचना मिलते ही डायल 112 और रादौर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। मृतक की पहचान गांव अलाहर निवासी 70 वर्षीय रमेश के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मार्ग पर वाहनों का दबाव अधिक होने के कारण अकसर हादसे हो रहे हैं।
उधर, रादौर थाना प्रभारी आनंद प्रकाश ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक ट्राला चालक फरार हो चुका था।
हालांकि, ट्राले को कब्जे में ले लिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए यमुनानगर भेज आगामी कार्रवाई शुरू की।
