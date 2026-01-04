यमुनानगर: ट्राले ने स्कूटी सवार को कुचला, मौके पर दर्दनाक मौत

संवाद सहयोगी, रादौर (यमुनानगर)। एसके मार्ग जानलेवा बन चुका है। रविवार की सुबह निर्माणाधीन अंबाला–शामली एक्सप्रेस वे के समीप एक स्कूटी सवार व्यक्ति को ट्रक ट्राले ने बुरी तरह से कुचल दिया। जिससे उसकी घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई।

हादसे की सूचना मिलते ही डायल 112 और रादौर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। मृतक की पहचान गांव अलाहर निवासी 70 वर्षीय रमेश के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मार्ग पर वाहनों का दबाव अधिक होने के कारण अकसर हादसे हो रहे हैं।