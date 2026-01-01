Language
    Haryana News: यमुनानगर में बिना शिक्षक के चल रहा स्कूल, अंधकार में बच्चों का भविष्य; सोशल मीडिया पर भी वीडियो वायरल

    By Sanjeev Kumar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 03:28 PM (IST)

    यमुनानगर के ममलीवाला गांव का सरकारी प्राथमिक विद्यालय बिना अध्यापक के चल रहा है, जिससे बच्चों का भविष्य अंधकार में है। सरपंच रजनेश द्वारा वायरल किए गए ...और पढ़ें

    हरियाणा के यमुनानगर में बिना शिक्षक के चल रहा स्कूल। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, प्रतापनगर (यमुनानगर)। खंड की ग्राम पंचायत टिब्बी राईयां के गांव ममलीवाला का राजकीय प्राथमिक विद्यालय बिना अध्यापक के चल रहा है। सोशल मीडिया पर मामला उजागर होने के बाद शिक्षा विभाग पर सवाल खड़े हो गए हैं।

    गांव के सरपंच रजनेश द्वारा बनाई गई वीडियो वायरल हो रही है। जिसमें स्कूल के छोटे-छोटे बच्चे बिना किसी अध्यापक के सुबह करीब 11 बजे तक ठंड में दरी बिछाकर बाहर बैठे खुद पढ़ाई करते दिखाई दे रहे हैं।

    वीडियो में बच्चे बता रहे हैं कि सुबह से कोई अध्यापक स्कूल नहीं पहुंचा, जिस कारण वह खुद ही पढ़ने को मजबूर हैं। सरपंच रजनेश के अनुसार वह पंचायत के कार्य से गांव में आए थे, स्कूल की स्थिति जानने के लिए अंदर जाकर देखा तो छोटे बच्चों को कड़ाके की सर्दी में खुले में बैठा देखे। तुरंत मौके पर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी ताकि जिम्मेदार अधिकारी स्थिति से अवगत हो सकें।

    सरपंच ने सवाल उठाया कि माता-पिता अपने बच्चों को सुरक्षित और बेहतर शिक्षा की उम्मीद में स्कूल भेजते हैं, लेकिन बिना अध्यापक के स्कूल चलता रहा, तो बच्चों की पढ़ाई तो बाधित होगी ही, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत संज्ञान लिया जाए और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी लापरवाही दोबारा न हो।

    यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। ग्रामीणों ने भी नाराजगी जताते हुए कहा कि यदि सरकारी स्कूलों की यही व्यवस्था रही, तो बच्चों का भविष्य प्रभावित होगा। शिक्षा विभाग की प्रतिक्रिया का इंतजार है, जबकि वायरल वीडियो ने सरकारी व्यवस्थाओं की हकीकत एक बार फिर सामने आ गई है।

