    यमुनानगर में पुलिस की कार्रवाई, चोरी की एक्टिवा के साथ चोर गिरफ्तार

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 03:02 PM (IST)

    यमुनानगर में एंटी व्हीकल थेफ्ट सेल ने नाकाबंदी के दौरान एक युवक को चोरी की एक्टिवा के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से चोरी की एक बाइक भी बरामद हुई। पूछताछ में आरोपी दिलीप चंद ने बताया कि उसने एक्टिवा 15 सितंबर को यमुनानगर से और बाइक 20 मई को गांधीनगर से चोरी की थी।

    बाइक चोर चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार, एक्टिवा बरामद

    जागरण संवाददाता, यमुनानगर। एंटी व्हीकल थेप्ट सेल की टीम ने नाकाबंदी के दौरान से एक युवक को चोरी की एक्टिवा के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपित से चोरी की एक बाइक व एक एक्टिवा बरामद हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंचार्ज राजेश कुमार ने बताया कि उनकी टीम को मिली सूचना के आधार पर मुख्य सिपाही हरबिलास, धर्मेंद्र, योगेश, रविंदर, नरेश के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया।

    टीम ने मौके पर जाकर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच शुरू कर दी। कुछ देर बाद एक युवक एक्टिवा में आता दिखाई दिया। टीम ने उसे रोककर जांच की तो उनके पास से चोरी की एक्टिवा बरामद हुई।

    आरोपित ने यह एक्टिवा 15 सितंबर को थाना शहर यमुनानगर क्षेत्र से चोरी की थी। पूछताछ में आरोपित की पहचान रंजीत कालोनी निवासी दिलीप चंद के रूप में हुई। इसके अलावा आरोपित ने 20 मई को 2024 को थाना गांधीनगर क्षेत्र से एक बाइक चोरी की थी।

    चोरी की बाइक को लेकर वह कलानौर होता हुआ उत्तर प्रदेश जा रहा था। वह बाइक तेल खत्म होने के बाद आरोपी ने लावारिस हालत में कलानौर पुल के पास फेंक दी थी जो पुलिस टीम द्वारा पहले ही बरामद की गई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर न्यायिक के हिरासत में भेज दिया।