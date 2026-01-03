यमुनानगर में नहर में डूबा पानीपत का व्यापारी, एसडीआरएफ टीम भी बुलाई गई

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। दोस्तों संग यमुनानगर आया पानीपत का व्यापारी थाना बूड़िया क्षेत्र के नगावा जागीर के पास पश्चिमी यमुना नहर में डूब गया। घटना वीरवार देर शाम की है, जिसमें पुलिस ने रात तक स्थानीय गोताखोरों की मदद से तलाश की पर व्यापारी का पता नहीं चल पाया। शुक्रवार को पुलिस ने गोताखोरों की टीम के साथ एसडीआरएफ की टीम भी बुलाई।

पुलिस के अनुसार पानीपत के गांव लाखु बुआना निवासी देवेंद्र (40) व्यापारी है। देवेंद्र वीरवार को नए साल पर अपने दोस्तों संदीप, सुरजीत व प्रवीण के साथ यमुनानगर आया था। शहर में घूमने के बाद वह देर शाम को थाना बूड़िया क्षेत्र में कश्मीरगढ़ गांव में पश्चिमी यमुना नहर के पास पहुंचे। देवेंद्र यहां नहर में नहाने के लिए पानी में उतर गया।