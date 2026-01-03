Language
    By Prince Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 02:33 PM (IST)

    पानीपत का एक व्यापारी, देवेंद्र, अपने दोस्तों के साथ नए साल पर यमुनानगर घूमने आया था। वीरवार देर शाम वह थाना बूड़िया क्षेत्र के नगावा जागीर के पास पश् ...और पढ़ें

    यमुनानगर में नहर में डूबा पानीपत का व्यापारी, एसडीआरएफ टीम भी बुलाई गई

    जागरण संवाददाता,  यमुनानगर। दोस्तों संग यमुनानगर आया पानीपत का व्यापारी थाना बूड़िया क्षेत्र के नगावा जागीर के पास पश्चिमी यमुना नहर में डूब गया। घटना वीरवार देर शाम की है, जिसमें पुलिस ने रात तक स्थानीय गोताखोरों की मदद से तलाश की पर व्यापारी का पता नहीं चल पाया। शुक्रवार को पुलिस ने गोताखोरों की टीम के साथ एसडीआरएफ की टीम भी बुलाई।

    पुलिस के अनुसार पानीपत के गांव लाखु बुआना निवासी देवेंद्र (40) व्यापारी है। देवेंद्र वीरवार को नए साल पर अपने दोस्तों संदीप, सुरजीत व प्रवीण के साथ यमुनानगर आया था। शहर में घूमने के बाद वह देर शाम को थाना बूड़िया क्षेत्र में कश्मीरगढ़ गांव में पश्चिमी यमुना नहर के पास पहुंचे। देवेंद्र यहां नहर में नहाने के लिए पानी में उतर गया।

    ठंड व अंधेरे में उसे नहर में नहाने से रोका, पर वह नहीं रुका। देवेंद्र नहर में उतरते ही पानी में डूबने लगा। उसे डूबता देख दोस्तों ने शोर मचाकर आसपास के लोगों को मदद के लिए बुलाया। बूड़िया थाना पुलिस मौके पर पहुंची।

     