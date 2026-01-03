यमुनानगर: एक रात में ट्यूबवेल से 9 बिजली की मोटर चोरी, किसानों में रोष; चोरों की जल्द गिरफ्तारी की मांग

संवाद सहयोगी, रादौर (यमुनानगर)। थाना जठलाना क्षेत्र के गांवों में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। बीती रात चोरों ने अलग अलग गांवों में ट्यूबवेलों को निशाना बनाया। एक ही रात में नौ स्थानों से बिजली की नौ मोटरें चोरी कर ली गईं। इससे किसानों में गुस्सा है।

वहीं भारतीय किसान संघ के प्रदेश मंत्री रामबीर चौहान का कहना है कि पुलिस जल्द से चोरों को गिरफ्तार करें। बढ़ती चोरी पर लगाम नहीं लगी तो आंदोलन करने के लिए किसान मजबूर हो जाएंगे। खजूरी निवासी रविंद्र राणा, राजीव राणा, सतपाल, अरविंद, संजय कुमार और संजय राणा ने बताया कि क्षेत्र में करीब एक साल से मोटर चोरी हो रही है। इस बारे में कई बार थाना जठलाना में शिकायत दी गई। इसके बावजूद अभी तक एक भी चोर पकड़ा नहीं गया। कार्रवाई न होने से चोरों के हौसले बढ़ गए हैं।