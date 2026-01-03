यमुनानगर: एक रात में ट्यूबवेल से 9 बिजली की मोटर चोरी, किसानों में रोष; चोरों की जल्द गिरफ्तारी की मांग
जठलाना थाना क्षेत्र के गांवों में ट्यूबवेल से मोटर चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं। बीती रात नौ ट्यूबवेल से नौ मोटरें चोरी हो गईं, जिससे किसान आक्रोशित हैं। ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, रादौर (यमुनानगर)। थाना जठलाना क्षेत्र के गांवों में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। बीती रात चोरों ने अलग अलग गांवों में ट्यूबवेलों को निशाना बनाया। एक ही रात में नौ स्थानों से बिजली की नौ मोटरें चोरी कर ली गईं। इससे किसानों में गुस्सा है।
वहीं भारतीय किसान संघ के प्रदेश मंत्री रामबीर चौहान का कहना है कि पुलिस जल्द से चोरों को गिरफ्तार करें। बढ़ती चोरी पर लगाम नहीं लगी तो आंदोलन करने के लिए किसान मजबूर हो जाएंगे।
खजूरी निवासी रविंद्र राणा, राजीव राणा, सतपाल, अरविंद, संजय कुमार और संजय राणा ने बताया कि क्षेत्र में करीब एक साल से मोटर चोरी हो रही है। इस बारे में कई बार थाना जठलाना में शिकायत दी गई। इसके बावजूद अभी तक एक भी चोर पकड़ा नहीं गया। कार्रवाई न होने से चोरों के हौसले बढ़ गए हैं।
रविंद्र राणा ने बताया कि उनके ट्यूबवेल से तीसरी बार मोटर चोरी हुई है। पहले भी चोरी की शिकायत थाने में दी थी। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी कारण चोर दोबारा वारदात कर गए।
जठलाना निवासी संजय कुमार ने बताया कि एक बिजली की मोटर की कीमत 20 से 25 हजार रुपये होती है। मोटर चोरी होने से किसानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। खेतों की सिंचाई भी प्रभावित हो रही है।
