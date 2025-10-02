Language
    Yamunanagar News: कनाडा भेजने के नाम पर ठगे 12.5 लाख रुपये, फर्जी मेसेज भेजकर फंसाया जाल में

    By Avneesh kumar Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 11:10 AM (IST)

    यमुनानगर के गांव मोडली निवासी रविंद्र सिंह को कनाडा भेजने के नाम पर 12.5 लाख रुपये की ठगी हुई। कुरुक्षेत्र के बलवंत सिंह और उसके जीजा राजेश कुमार पर आरोप है। आरोपियों ने नौकरी और वीजा का झांसा देकर पैसे लिए फिर फर्जी मैसेज भेजा। पंचायत में समझौता होने के बाद भी आरोपी मुकर गए। थाना छप्पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

    कनाडा का वीजा लगवाने के नाम पर साढ़े 12 लाख रुपये ठगे

    जागरण संवाददाता, यमुनानगर। गांव मोडली निवासी रविंद्र सिंह को विदेश भेजने के नाम पर ठग लिया गया। आरोप कुरुक्षेत्र निवासी बलवंत सिंह व उसके जीजा राजेश कुमार पर लगा है। आरोपितों ने उनसे साढ़े 12 लाख रुपये व दस्तावेज लिए। कनाडा भिजवाने का झांसा दिया। बाद में पता लगा कि आरोपितों ने धोखाधड़ी की है। रुपये भी वापस नहीं किए। थाना छप्पर पुलिस ने केस दर्ज किया है।

    गांव मोडली निवासी बलकार सिंह ने बताया कि उसका बेटा रविंद्र विदेश जाना चाहता था। इस संबंध में उसकी मुलाकात कुरुक्षेत्र निवासी बलवंत सिंह से हुई। जिसने कहा कि उसका जीजा राजेश कुमार अपने साथियों के साथ मिलकर विदेश भेजने का कार्य करता है। आरोपितों ने रविंद्र सिंह को भी कनाडा भिजवाने व नौकरी लगवाने का झांसा दिया। इसके लिए साढ़े 16 लाख रुपये मांगे। उनकी बातों में आकर बेटे रविंद्र ने उन्हें दस्तावेज दे दिए।

    अलग-अलग कर 12 लाख 50 रुपये भी आरोपितों के दिए खाते में ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद आरोपितों ने वाट्सएप पर कनाडा की विनफोर्ड ओंटारियो कंपनी में स्टोर कीपर की नौकरी, 3800 डालर वेतन, रहने और खाने की सुविधा का मैसेज भेजा।

    बाद में पता लगा कि आरोपितों ने यह फर्जी मैसेज भेजा था। जब भी आरोपितों से बात करते तो वह टाल मटोल कर देते। रुपये वापस मांगने पर भी वह टाल मटोल करने लगे। दोनों पक्षों की पंचायत हुई। उसमें भी हुए समझाैते से आरोपित मुकर गए। जिसके बाद पुलिस को शिकायत दी।

    पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपित राजेश कुमार ने मोहाली स्थित रुद्राक्ष ग्रुप के माध्यम से वीजा फाइल किया था लेकिन कंपनी को रुपये नहीं दिए। जिस रुद्राक्ष कंपनी के माध्यम से वीजा फाइल किया गया। उस पर भी पूर्व में इसी तरह से धोखाधड़ी करने के कई केस दर्ज हैं।