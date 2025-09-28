Haryana News: 30 फीसदी मोटा ब्याज वसूल रहा था सूदखोर, रुपया वापस ना लौटने पर दी जान से मारने की धमकी

यमुनानगर में एक फाइनेंसर के खिलाफ दो मामले दर्ज किए गए हैं। आरोप है कि फाइनेंसर हिमांशु सचदेवा जरूरतमंदों को रुपये उधार देकर 30% तक ब्याज वसूल रहा था। पीड़ितों का कहना है कि पूरा पैसा चुकाने के बाद भी हिमांशु ने ब्लैंक चेक का गलत इस्तेमाल किया और उन्हें कोर्ट में लगाकर धमकाया। पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है।

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। कुलदीप नगर निवासी महिला व होली हार्ट स्कूल के निकट रहने वाले व्यक्ति ने फाइनेंस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। फाइनेंसर रुपया देने के बाद उस पर 30 प्रतिशत ब्याज वसूला रहा था। पुलिस ने महिला व व्यक्ति की शिकायत पर फाइनेंसर हिमांशु सचदेवा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

पीड़ितों का कहना है कि फाइनेसर ने अधिक ब्याज पर उधार दिए पूरे रुपये वसूलने के बाद बैंक में गारंटी के तौर पर दिए ब्लैंक चेक भी लगा दिए। वहीं पहले तो धमकाया और जान से मारने की धमकी भी दी।

कुलदीप नगर निवासी प्रीत कौर ने पुलिस को शिकायत देकर बतायाकि उसका किसी काम के लिए रुपयों की जरूरत थी। वर्ष 2021 में उसने प्यारा चौक स्थित सचदेवा फाइनेंस के संचालक हिमांशु सचदेवा से ब्याज पर रुपये लिए। ऐसे कर कई बार रुपये लिए और उनका हिसाब चुकता कर दिया।

नौ दिसंबर 2023 को हिमांशु से दस हजार रुपये लिए, जिसके बदले हिमांशु ने उसके व माता-पिता के दो-दो ब्लैंक चेक रख लिए। साथ ही उसके नाम का स्टांप पेपर भी हस्ताक्षर करवाकर अपने पास रख लिया। प्रीत कौर के अनुसार उसकी ओर से अप्रैल-2024 तक उधार लिए गए दस हजार रुपये ब्याज सहित हिमांशु को दिए जा चुके हैं। इसकी आनलाइन ट्रांसजेक्शन भी सबूत के तौर पर उसके पास है।

इसके बाद भी हिमांशु ने उसके अपने पास रखे गए दो ब्लैंक चेक में से एक चेक पर एक लाख रुपये की रकम भरकर कोर्ट में लगा दिया। यह चेक बाउंस होने पर जब उसके नाम पर समन आया तो इस बात का पता चला। हिमांशु से बात की तो वह कहने लगा कि एक लाख रुपये की देनदारी बन रही है। प्रीत कौर का आरोप है कि हिमांशु का कोई रुपया बकाया नहीं है, तब भी उसने एक लाख रुपये की देनदारी बताकर चेक कोर्ट में लगाया और उस पर चेक बाउंस का केस बनवा दिया।

प्रीत कौर का आरोप है कि हिमांशु ने पहले भी 15 हजार रुपये बकाया होने पर उसकी स्कूटी अपने पास रख ली थी। तब कई कागजों पर हस्ताक्षर कराए थे। हिमांशु के 15 हजार रुपये लौटाने पर भी उसने स्कूटी वापस नहीं की। अब भी उसे एक लाख न देने से इंकार किया तो वह जान से मारने की धमकी देने लगा। तब शिकायत एसपी से की।