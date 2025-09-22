यमुनानगर में कार सवार बदमाशों ने नर्स के अपहरण का किया प्रयास, युवती के शोर मचाते ही हो गए फरार

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। व्यासपुर के निजी अस्पताल में कार्यरत नर्स का कार सवार बदमाशों ने अपहरण करने का प्रयास किया। शोर मचाने पर बदमाश असफल हो गए और भाग निकले। नर्स ने डायल 112 पर कॉल की। पुलिस ने केस दर्ज किया है।

साढ़ौरा थाना क्षेत्र के गांव निवासी 25 वर्षीय युवती ने व्यासपुर पुलिस थाना में दी शिकायत में बताया कि वह निजी अस्पताल में नर्स की नौकरी करती है। वह अपने गांव में प्रतिदिन आती जाती है।

शुक्रवार को वह ड्यूटी खत्म कर अपने घर के लिए जा रही थी तभी व्यासपुर रेस्ट हाउस के पास कार में सवार होकर चार-पांच युवक आए। इन युवकों ने उसके आगे कार रोकी और जबरन कार में खींच लिया। शोर मचाने पर आसपास के लोग एकत्र होने लगे तो वह धमकी देकर भाग निकले।