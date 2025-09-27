Haryana News: जहरीला पदार्थ देकर व्यक्ति की हत्या, बेटा ने मरते समय पिता का बनाया वीडियो; चार महीने बाद मामला दर्ज

यमुनानगर में एक 55 वर्षीय व्यक्ति की जहरीला पदार्थ देकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है। मृतक के बेटे ने मरते समय अपने पिता का वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने केहर सिंह उर्फ कुकल पर जहर देने का आरोप लगाया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। जहरीला पदार्थ देकर 55 वर्षीय व्यक्ति की हत्या करने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है। मामला 17 मई का है। उस समय पुलिस ने शिकायत ली थी। मृतक के बेटे ने मरते समय अपने पिता का वीडियो बनाया था। जिसमें मृतक मरने से पहले एक व्यक्ति पर जहरीला पदार्थ खिलाने का आरोप लगा रहा था।

व्यासपुर के गांव मलिकपुर बांगर निवासी साबिर अली ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि वह कारपेंटर का काम करता है और 17 मई को वह काम के सिलसिले में जगाधरी आया था। इस बीच उसकी मां समजिदा खातून ने उसे साढ़े 12 बजे फोन पर बताया कि उसके पिता इकबाल अहमद के मुंह से झाग आ रहा है।

इसके साथ ही बताया कि केहर सिंह उर्फ कुकल ने उसके पिता को जहरीला पदार्थ दिया है। सूचना मिलते ही वह बाइक पर घर पहुंचा और पिता को गंभीर हालत में व्यासपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। जहां पर चिकित्सक ने उसके पिता को जगाधरी के सिविल अस्पताल में रेफर कर दिया। इस दौरान पिता ने उसे बताया कि केहर सिंह उर्फ कुकल ने उसे जहर दिया है।

उस समय उसने पिता की वीडियो बना ली। कुछ देर बाद उसके पिता की हालत ज्यादा खराब हो गई। जिस पर चिकित्सक ने पिता को पीजीआइ चंडीगढ़ रेफर कर दिया। पिता को पीजीआइ लेकर गया, मगर वहां चिकित्सकों ने उन्हें जवाब दे दिया।