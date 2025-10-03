यमुनानगर में कनाडा भेजने के नाम पर 21 लाख की ठगी, एजेंट पर लगा धोखाधड़ी का आरोप; फर्जी ऑफर लेटर थमाया

यमुनानगर में युवराज सिंह नामक एक एजेंट ने अमित कुमार को कनाडा भेजने का वादा करके 21 लाख 45 हजार रुपये की ठगी की। आरोपी ने फर्जी वीजा और ऑफर लेटर दिए। जब पीड़ित ने विरोध किया तो उसे धमकी दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आर्थिक अपराध शाखा को जांच सौंपी है। आरोपी ने 18 लाख के दो चेक दिए जो बाउंस हो गए थे।

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। युवक को कनाडा भिजवाने का झांसा देकर 21 लाख 45 हजार रुपये ठग लिए गए। आरोप युवराज सिंह उर्फ हैरी नाम के एजेंट पर लगा है। आरोपित ने फर्जी ऑफर लेटर व वीजा दे दिया। जब इस बारे में पीड़ित ने आरोपित से बात की तो वह धमकी देने लगा। आर्थिक अपराध शाखा की जांच के बाद शहर यमुनानगर थाना पुलिस ने वीरवार को मामले में केस दर्ज किया।

पुलिस को दी शिकायत में शिवदयालपुरी निवासी वरयाम सिंह ने बताया कि बेटा अमित कुमार स्टडी के लिए विदेश जाना चाहता था। इसके लिए चंडीगढ़ के सेक्टर 22 बी निवासी युवराज सिंह उर्फ हैरी से संपर्क किया। जिसने कहा कि वह काफी युवाओं को विदेश भिजवा चुका है।

वह 18 फरवरी 2024 को यमुनानगर आया। यहां बस स्टैंड पर उससे मुलाकात की तो उसने कनाडा का वीजा लगवाने के नाम पर 25 लाख रुपये का खर्च बताया। आरोपित को उसी दिन दस्तावेज व 50 हजार रुपये दे दिए। इसके बाद आरोपित अलग-अलग कर रुपये लेता रहा।