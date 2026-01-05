यमुनानगर: साढ़ौरा में भीषण सड़क हादसा, डंपर ने बाइक सवार को कुचला; मौके पर मौत

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। यमुनानगर जिले के साढ़ौरा में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां बाबा बंदा सिंह बहादुर चौक के पास विपरीत दिशा से आ रही एक तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को कुचल दिया। इस हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सड़क पर इस भयावह दृश्य को देखकर आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई।

हादसे में युवक की मौके पर मौत प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यह घटना सोमवार सुबह साढ़े आठ बजे हुई। डंपर से टक्कर के बाद युवक बाइक सहित करीब दो सौ मीटर तक घसीटता रहा। मृतक की पहचान 28 वर्षीय विकास पुत्र महिंद्र कुमार (गांव- रामगढ़ माजरा) के रूप में हुई है। युवक की कुछ दिनों पहले ही शादी हुई थी।

विपरीत दिशा में आ रहा था डंपर पुलिस के अनुसार, विकास अपनी बाइक से साढ़ौरा की ओर जा रहा था। इसी दौरान विपरीत दिशा से तेज गति में आ रहे डंपर ने उसकी बाइक को सीधी टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि विकास डंपर के नीचे आ गया। चालक ने वाहन नहीं रोका और युवक को बाइक समेत 200 मीटर से ज्यादा दूरी तक घसीटता ले गया।

हादसे के बाद चालक मौके से फरार घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। पुलिस ने मौके से डंपर को कब्जे में ले लिया है। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल मृतक के परिजनों को सूचना दी गई, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। विकास की असमय मौत से गांव रामगढ़ माजरा में शोक का माहौल है। स्थानीय लोगों ने बाबा बंदा सिंह बहादुर चौक पर भारी वाहनों की तेज रफ्तार पर रोक लगाने की मांग की है।