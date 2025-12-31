Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    नए वर्ष में यमुनानगर में बेहतर होंगी स्वास्थ्य सेवाएं, 1100 करोड़ की लागत से बने मेडिकल कॉलेज में शुरू होगी पढ़ाई

    By Avneesh Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 04:22 PM (IST)

    यमुनानगर में नववर्ष 2026 में स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण सुधार की उम्मीद है। पांजूपुर में 1100 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे गुरु तेग बहादुर मेडिक ...और पढ़ें

    Hero Image

    यमुनानगर में 2026 में स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार, मेडिकल कॉलेज और सीएचसी से मिलेगी राहत।

    जागरण संवाददाता, यमुनानगर। नववर्ष 2026 का आगमन हो रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिले में नववर्ष में व्यवस्था और भी बेहतर होने की उम्मीद है। इस वर्ष में पांजूपुर में गुरु तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। जिससे मेडिकल की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों का रास्ता खुलेगा। साढौरा व अकबरपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का नया भवन तैयार हो जाएगा। रादौर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    1100 करोड़ की लागत से बन रहा मेडिकल कॉलेज

    पांजूपुर में गुरु तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य चल रहा है। लगभग 1100 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे इस मेडिकल कॉलेज का कार्य 70 प्रतिशत तक पूरा हो चुका है। इस वर्ष में यह मेडिकल कॉलेज तैयार हो जाएगा। मेडिकल कॉलेज बनने से जिले के साथ-साथ पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के लोगों को भी लाभ होगा।

    साढौरा में सीएचसी का निर्माण शुरू

    साढौरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के 50 बेड के भवन का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। लगभग 50 प्रतिशत कार्य हो चुका है। 40 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन इस वर्ष में पूरा हो जाएगा। जिससे क्षेत्र के मरीजों को काफी राहत मिलेगी, क्योंकि यहां पर भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। वर्षा के दिनों में पानी भरता है।
    अकबरपुर में सीएचसी का मिलेगा भवन

    नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अकबरपुर में लटका भवन का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। यह भी इस वर्ष में पूरा हो जाएगा। इससे मरीजों को राहत मिलेगी। फिलहाल यहां के मरीजों को सरस्वतीनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाना पड़ रहा है। यह एरिया काफी बड़ा है। मरीजों को इलाज के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ रहा है। यहां अकबरपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन बनने से सुविधाएं बढ़ेगी।

    रादौर सीएचसी के भवन का कार्य शुरू होने की उम्मीद

    कई वर्षाें से जमीन की कमी की वजह से रादौर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है। इसकी अड़चन हट गई है। अब यह डेढ़ एकड़ में बनाया जाएगा। जिसके लिए नए सिरे से नक्शा बनाया जा रहा है। 50 बेड का यह भवन चार मंजिला होगा। जिससे क्षेत्र के मरीजों को सुविधा मिलेगी।
    ट्रामा सेंटर के रिनोवेशन का कार्य होगा पूरा

    ट्रामा सेंटर के रिनोवेशन का कार्य इस वर्ष में पूरा हो जाएगा। 50 बेड के ट्रामा सेंटर को फिलहाल जिला नागरिक अस्पताल के परिसर में चलाया जा रहा है। 50 बेड की जगह दस बेड में काम चलाया जा रहा है। इस वर्ष में रिनोवेशन कार्य पूरा होने से ट्रामा सेंटर अलग से शुरू हो जाएगा। जिससे दुर्घटना, झगड़ों व आपातकालीन मरीजों को और बेहतर सुविधा मिलेगी।

    बीपीएचयू की होगी स्थापना

    स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रमों के संचालन व नजदीकी जांच की सुविधा के लिए ब्लाक स्तर पर ब्लाक पब्लिक हेल्थ यूनिट (बीपीएचयू) स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। प्रतापनगर व छछरौली में यह यूनिट बनाई जाएगी। कोरोना से सबक लेते हुए सरकार की ओर से जिला स्तर से लेकर ग्रामीण स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं का पुनर्निमाण किया जा रहा है।

    इसके तहत ही यूनिट बनाई जाएगी। इस यूनिट में ब्लाक पब्लिक हेल्थ लैबोरेट्री होगी। पानी की भी जांच इन लैब में की जाएगी। इसके साथ ही यूनिट के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाए जा रहे कार्यक्रमों जैसे टीकाकरण, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, डेंगू व मलेरिया जागरूकता सहित अन्य अभियानों का भी संचालन होगा।