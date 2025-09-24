Haryana Weather: पूरी तरह साफ हो गया मौसम, धान की कटाई में जुटे किसान

यमुनानगर में धान की कटाई का काम तेज़ी से चल रहा है क्योंकि मौसम अनुकूल है। किसानों को पिछली बारिश से चिंता थी पर अब धूप निकलने से फसल अच्छी होने की उम्मीद है। वे कटाई करके जल्द मंडी पहुंचाना चाहते हैं। हथनीकुंड बैराज पर जल बहाव सामान्य है पर वर्षा से जल स्तर बढ़ सकता है।

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। धान की कटाई के लिए मौसम अनुकूल है। मंगलवार को सुबह ही सूर्य निकल गया। मौसम साफ होने से दिन चढ़ने के साथ धूप तीखी होती चली गई। वर्षा नहीं होने से नदियों का जल बहाव सामान्य रहा। तापमान अधिकतम 33 व न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में मौसम खुश्क रहने की संभावना है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिले में धान की फसल पक कर तैयार है। बहुत से किसान कटाई में जुट गए हैं। मौसम साफ रहने से किसान जल्द से जल्द धान की फसल का निपटान करना चाहते हैं। किसान रामसिंह, अवधेश, जगमोहन व रणधीर सिंह ने बताया कि गत दिनों हुई वर्षा के कारण काफी चिंता हो रही थी। खिली धूप धान की फसल के लिए बहुत फायदेमंद है। उनका प्रयास है कि कटाई करके जल्द से जल्द धान को मंडी में पहुंचा दें ताकि समय पर बिना बाधा के बिक सके।