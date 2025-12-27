Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    यमुनानगर: दोस्त को चाकू से गोदकर मार डाला, फिर बाइक पर लादकर शव नदी में फेंका; फ्लावर वैली के सिक्योरिटी गार्ड की हत्या का खुलासा

    By Jagran News Edited By: Shivaji Mishra
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 10:56 AM (IST)

    यमुनानगर में फ्लावर वैली के सिक्योरिटी गार्ड अनिल की हत्या उसके सहकर्मी रवि और उसके दो साथियों ने की। उन्होंने 23 दिसंबर की रात अनिल को चाकू से गोदकर ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, यमुनानगर। फ्लावर वैली के सिक्योरिटी गार्ड अनिल (42) की हत्या मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक, अनिल का मर्डर उसके सहकर्मी गार्ड रवि और उसके दो साथियों ने की थी। तीनों ने 23 दिसंबर की रात अनिल की उसके कमरे में चाकू से गोदकर हत्या की और फिर शव को बाइक पर लादकर नदी में फेंक दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एएसपी अमरेंद्र सिंह ने बताया कि अनिल का शव 25 दिसंबर को सुढैल गांव में राक्षी नदी के पुल के नीचे पाया गया। शव मिलने के तीन घंटे के भीतर सीआइए-एक और दो की टीमों ने रवि और उसके दो साथियों को गिरफ्तार कर लिया, जिससे हत्या की गुत्थी सुलझ गई।

    एएसपी अमरेंद्र सिंह ने बताया कि मामले की जांच के लिए सीआइए-1 के प्रभारी राजकुमार और सीआइए-2 के प्रभारी राकेश कुमार के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया था।