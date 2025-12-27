यमुनानगर: दोस्त को चाकू से गोदकर मार डाला, फिर बाइक पर लादकर शव नदी में फेंका; फ्लावर वैली के सिक्योरिटी गार्ड की हत्या का खुलासा

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। फ्लावर वैली के सिक्योरिटी गार्ड अनिल (42) की हत्या मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक, अनिल का मर्डर उसके सहकर्मी गार्ड रवि और उसके दो साथियों ने की थी। तीनों ने 23 दिसंबर की रात अनिल की उसके कमरे में चाकू से गोदकर हत्या की और फिर शव को बाइक पर लादकर नदी में फेंक दिया।

एएसपी अमरेंद्र सिंह ने बताया कि अनिल का शव 25 दिसंबर को सुढैल गांव में राक्षी नदी के पुल के नीचे पाया गया। शव मिलने के तीन घंटे के भीतर सीआइए-एक और दो की टीमों ने रवि और उसके दो साथियों को गिरफ्तार कर लिया, जिससे हत्या की गुत्थी सुलझ गई।