हरियाणा में एक परिवार के 5 लोगों की उठी अर्थी, पूरे इलाके में पसरा मातम; ऐसे हुई थी मौत

यमुनानगर में एक हृदयविदारक घटना में एक ही परिवार के पांच सदस्यों का कुरुक्षेत्र में पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार किया गया। मृतकों में पवन राजेंद्र उर्मिला सुमन और वंशिका शामिल थे जिनकी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। शवों को यमुनानगर लाया गया और जम्मू कॉलोनी के श्मशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया जिससे पूरे शहर में शोक की लहर दौड़ गई।

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। कुरुक्षेत्र में हुए पोस्टमार्टम के बाद एक ही परिवार के पांच सदस्यों का देर रात अंतिम संस्कार कर दिया गया। कुरुक्षेत्र से एंबुलेंस शव लेकर शाम सात बजे यमुनानगर पहुंची और तुंरत ही उनके घर से सभी शवों को जम्मू कॉलोनी के श्मशान घाट ले जाया गया।

जहां पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। गुलाबनगर के रहने वाले पवन, उसका भाई राजेंद्र, उर्मिला व संजय की पत्नी सुमन और वंशिका कुरुक्षेत्र में सड़क दुर्घटना में मारे गए थे। जैसे ही उनके अन्य रिश्तेदारों को सूचना मिली तो वह कुरुक्षेत्र पहुंचे।